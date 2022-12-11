11 декабря 2022

В Совфеде назвали «идиотом» генерала НАТО за слова об ударах по парадам 9 мая

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Заседание Законодательного собрания Пермского края 17 июня 2021 г. Пермь, пушков алексей
Пушков разнес генерала НАТО, призывавшего бомбить Россию во время парадов Фото:

Сенатор Алексей Пушков возмутился призывом генерала НАТО Мишеля Яковлефф наносить удары по России 9 мая. По мнению члена Совета Федерации, подобные призывы являются «политическим идиотизмом», способным довести до прямого столкновения РФ и Североатлантического альянса.

«Вот такие политические идиоты вполне могут довести дело до прямого столкновения НАТО и России. Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий», — написал пушков в своем telegram-канале.

Яковлефф заявлял, что Украина может использовать свои возможности, которые она продемонстрировала в ходе атак украинских беспилотников по территории России, в дальнейшем для нанесения более значимых ударов, например, по военному параду в Москве 9 мая. В ответ на это пользователи Twitter из Франции назвали его негодяем. Комментаторы выразили мнение, что генерал развязывает третью мировую войну.

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Сенатор Алексей Пушков возмутился призывом генерала НАТО Мишеля Яковлефф наносить удары по России 9 мая. По мнению члена Совета Федерации, подобные призывы являются «политическим идиотизмом», способным довести до прямого столкновения РФ и Североатлантического альянса. «Вот такие политические идиоты вполне могут довести дело до прямого столкновения НАТО и России. Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий», — написал пушков в своем telegram-канале. Яковлефф заявлял, что Украина может использовать свои возможности, которые она продемонстрировала в ходе атак украинских беспилотников по территории России, в дальнейшем для нанесения более значимых ударов, например, по военному параду в Москве 9 мая. В ответ на это пользователи Twitter из Франции назвали его негодяем. Комментаторы выразили мнение, что генерал развязывает третью мировую войну.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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