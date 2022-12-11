В Совфеде назвали «идиотом» генерала НАТО за слова об ударах по парадам 9 мая

12 декабря 2022 в 04:59 Размер текста - 17 +

Пушков разнес генерала НАТО, призывавшего бомбить Россию во время парадов Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Сенатор Алексей Пушков возмутился призывом генерала НАТО Мишеля Яковлефф наносить удары по России 9 мая. По мнению члена Совета Федерации, подобные призывы являются «политическим идиотизмом», способным довести до прямого столкновения РФ и Североатлантического альянса. «Вот такие политические идиоты вполне могут довести дело до прямого столкновения НАТО и России. Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий», — написал пушков в своем telegram-канале . Яковлефф заявлял, что Украина может использовать свои возможности, которые она продемонстрировала в ходе атак украинских беспилотников по территории России, в дальнейшем для нанесения более значимых ударов, например, по военному параду в Москве 9 мая. В ответ на это пользователи Twitter из Франции назвали его негодяем. Комментаторы выразили мнение, что генерал развязывает третью мировую войну.

Сенатор Алексей Пушков возмутился призывом генерала НАТО Мишеля Яковлефф наносить удары по России 9 мая. По мнению члена Совета Федерации, подобные призывы являются «политическим идиотизмом», способным довести до прямого столкновения РФ и Североатлантического альянса. «Вот такие политические идиоты вполне могут довести дело до прямого столкновения НАТО и России. Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий», — написал пушков в своем telegram-канале. Яковлефф заявлял, что Украина может использовать свои возможности, которые она продемонстрировала в ходе атак украинских беспилотников по территории России, в дальнейшем для нанесения более значимых ударов, например, по военному параду в Москве 9 мая. В ответ на это пользователи Twitter из Франции назвали его негодяем. Комментаторы выразили мнение, что генерал развязывает третью мировую войну.