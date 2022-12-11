Французы назвали негодяем генерала, призвавшего бомбить парады в России 9 мая

11 декабря 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Призывом бомбить Россию 9 мая Яковлефф развязывает третью мировую войну, считают пользователи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пользователи Twitter из Франции возмутились призывом генерала НАТО Мишеля Яковлефф наносить удары по РФ 9 мая в эфире французского телеканала TF1. Комментаторы социальной сети назвали военного негодяем и шутом. «Дураковлефф способен на что угодно. Каков негодяй!» — написал sebastien. Другой читатель посчитал, что русские после такого «разберут Европу на атомы». TMorawictz, заявил, что Яковлефф развязывает третью мировую войну. «Генерал-шут объясняет, как начать третью мировую войну. Какие они жалкие на этом канале», — высказался пользователь. Его поддержал Tima Urielle, написав, что НАТО провоцирует Россию на расширение конфликта. «Никогда не думал, что когда-нибудь услышу по телевидению пропаганду, поощряющую террористические акты», — прокомментировал Tomer Bayssiere. Norman éric согласился, написав: «Убивать мирное население — это символ чего? Ваших западных ценностей?». FRB1AC припомнил генералу, как тот хотел, чтобы НАТО разбомбила РФ после того, как ракета упала в Польше. Lili ski вовсе заявил, что у военного проблемы с головой. «Ты действительно психически болен», — прокомментировал он. Ранее Яковлефф заявил, что те возможности, которые Украина показала при атаках беспилотников по российским территориям, в дальнейшем может использовать для нанесения более значимых ударов. Например, по военному параду 9 мая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователи Twitter из Франции возмутились призывом генерала НАТО Мишеля Яковлефф наносить удары по РФ 9 мая в эфире французского телеканала TF1. Комментаторы социальной сети назвали военного негодяем и шутом. «Дураковлефф способен на что угодно. Каков негодяй!» — написал sebastien. Другой читатель посчитал, что русские после такого «разберут Европу на атомы». TMorawictz, заявил, что Яковлефф развязывает третью мировую войну. «Генерал-шут объясняет, как начать третью мировую войну. Какие они жалкие на этом канале», — высказался пользователь. Его поддержал Tima Urielle, написав, что НАТО провоцирует Россию на расширение конфликта. «Никогда не думал, что когда-нибудь услышу по телевидению пропаганду, поощряющую террористические акты», — прокомментировал Tomer Bayssiere. Norman éric согласился, написав: «Убивать мирное население — это символ чего? Ваших западных ценностей?». FRB1AC припомнил генералу, как тот хотел, чтобы НАТО разбомбила РФ после того, как ракета упала в Польше. Lili ski вовсе заявил, что у военного проблемы с головой. «Ты действительно психически болен», — прокомментировал он. Ранее Яковлефф заявил, что те возможности, которые Украина показала при атаках беспилотников по российским территориям, в дальнейшем может использовать для нанесения более значимых ударов. Например, по военному параду 9 мая.