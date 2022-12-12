Что известно о пожаре в ТЦ в Балашихе

Утром 12 декабря загорелся торговый центр в Подмосковье
В Подмосковье в Балашихе загорелся торговый центр «Стройпарк» 12 декабря. URA.RU приводит актуальную информацию, известную к этому часу.
- Утром 12 декабря началось возгорание ТЦ «Стройпарк». Над зданием поднялся черный столб дыма.
- Причиной возгорания стало короткое замыкание из-за дождя. Об этом сообщили в экстренных службах, передает агентство ТАСС в своем telegram-канале.
- Площадь пожара выросла до 10 тысяч квадратных метров. Уровень сложности пожара повышен до четвертого. Есть риск того, что пожар полностью охватит здание ТЦ. Ущерб от возгорания оценили в несколько миллиардов рублей.
- По факту пожара следователи возбудили уголовное дело. Один человек пострадал. Им был охранник ТЦ.
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