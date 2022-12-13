Бывший вице-канцлер Австрии осудил заявление Меркель о Минских соглашениях

13 декабря 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Слова Меркель уничтожают доверие к европейским политикам, заявил экс-канцлер Австрии Фото: bundeskanzlerin.de новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель пугают и подрывают доверие к европейским политикам. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. «Слова Меркель об истинных целях Минских соглашений пугают. Удивительно с какой откровенностью Меркель говорит об этом… Таким образом, они уничтожают любое основание для доверия», — заявил политик на выступлении в Вене. Оно было посвящено конфликту на Украине. Ранее Меркель заявила в интервью газете Die ZEIT, что Минские соглашение 2014 года были попыткой западных стран дать Украине время, чтобы стать сильнее, передает RT. Она также отметила, что страны Запада не собирались выполнять условия договора. После высказывания Меркель президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о проведении спецоперации было правильным.

Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель пугают и подрывают доверие к европейским политикам. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. «Слова Меркель об истинных целях Минских соглашений пугают. Удивительно с какой откровенностью Меркель говорит об этом… Таким образом, они уничтожают любое основание для доверия», — заявил политик на выступлении в Вене. Оно было посвящено конфликту на Украине. Ранее Меркель заявила в интервью газете Die ZEIT, что Минские соглашение 2014 года были попыткой западных стран дать Украине время, чтобы стать сильнее, передает RT. Она также отметила, что страны Запада не собирались выполнять условия договора. После высказывания Меркель президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о проведении спецоперации было правильным.