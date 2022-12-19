Медведев назвал британцев лицемерами и потребовал «свалить с Мальвинских островов»

Медведев: все британские политики — редкие лицемеры

19 декабря 2022 в 21:20 Размер текста - 17 +

Медведев резко высказался о заявлении Сунака по конфликту на Украине Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все британские политики — «редкие г-ки и лицемеры». Им свойственны ложь, двуличие и запредельный цинизм. Так заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на требование премьер-министра Великобритании Риши Сунака вывести войска с Украины. «Молодой премьер с нехарактерной для Туманного Альбиона фамилией выдал: пока Россия не выведет войска с территории Украины, никаких переговоров быть не может. [Но] из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет», — отметил Медведев в своем telegram-канале . Зампред Совбеза РФ в ответ призвал англичан «свалить с Мальвинских островов и вернуть их аргентинцам». «Фолкленды — это не Британия, а Аргентина!» — заявил он, заодно поздравив Аргентину с победой в Чемпионате мира по футболу-2022. Ранее Сунак заявил, что с Россией не может быть никаких переговоров, пока ее войска находятся на Украине. По его словам, любой призыв к прекращению огня со стороны России дает ей возможность для перегруппировки войск, пишет RT.

Все британские политики — «редкие г-ки и лицемеры». Им свойственны ложь, двуличие и запредельный цинизм. Так заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на требование премьер-министра Великобритании Риши Сунака вывести войска с Украины. «Молодой премьер с нехарактерной для Туманного Альбиона фамилией выдал: пока Россия не выведет войска с территории Украины, никаких переговоров быть не может. [Но] из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет», — отметил Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза РФ в ответ призвал англичан «свалить с Мальвинских островов и вернуть их аргентинцам». «Фолкленды — это не Британия, а Аргентина!» — заявил он, заодно поздравив Аргентину с победой в Чемпионате мира по футболу-2022. Ранее Сунак заявил, что с Россией не может быть никаких переговоров, пока ее войска находятся на Украине. По его словам, любой призыв к прекращению огня со стороны России дает ей возможность для перегруппировки войск, пишет RT.