Медведев назвал британцев лицемерами и потребовал «свалить с Мальвинских островов»

Медведев: все британские политики — редкие лицемеры
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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Медведев резко высказался о заявлении Сунака по конфликту на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Все британские политики — «редкие г-ки и лицемеры». Им свойственны ложь, двуличие и запредельный цинизм. Так заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на требование премьер-министра Великобритании Риши Сунака вывести войска с Украины.

«Молодой премьер с нехарактерной для Туманного Альбиона фамилией выдал: пока Россия не выведет войска с территории Украины, никаких переговоров быть не может. [Но] из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет», — отметил Медведев в своем telegram-канале.

Зампред Совбеза РФ в ответ призвал англичан «свалить с Мальвинских островов и вернуть их аргентинцам». «Фолкленды — это не Британия, а Аргентина!» — заявил он, заодно поздравив Аргентину с победой в Чемпионате мира по футболу-2022.

Ранее Сунак заявил, что с Россией не может быть никаких переговоров, пока ее войска находятся на Украине. По его словам, любой призыв к прекращению огня со стороны России дает ей возможность для перегруппировки войск, пишет RT.

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Все британские политики — «редкие г-ки и лицемеры». Им свойственны ложь, двуличие и запредельный цинизм. Так заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на требование премьер-министра Великобритании Риши Сунака вывести войска с Украины. «Молодой премьер с нехарактерной для Туманного Альбиона фамилией выдал: пока Россия не выведет войска с территории Украины, никаких переговоров быть не может. [Но] из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет», — отметил Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза РФ в ответ призвал англичан «свалить с Мальвинских островов и вернуть их аргентинцам». «Фолкленды — это не Британия, а Аргентина!» — заявил он, заодно поздравив Аргентину с победой в Чемпионате мира по футболу-2022. Ранее Сунак заявил, что с Россией не может быть никаких переговоров, пока ее войска находятся на Украине. По его словам, любой призыв к прекращению огня со стороны России дает ей возможность для перегруппировки войск, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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