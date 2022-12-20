Американский самолет-разведчик заметили у границы Беларуси во время визита Путина. Скрин

20 декабря 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Владимир Путин прилетал в Минск Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американский самолет-разведчик Boeing RC-135W пролетал рядом с Беларусью в день визита президента России Владимира Путина в Минск. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Boeing RC-135W 19 декабря вылетел с авиабазы Милденхолл, затем самолет пролетал над польским городом Седльце, который расположен в 60 километрах от Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar. Президент России Владимир Путин был в Минске 19 декабря. Российский лидер встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Лидеры стран обсудили вопросы сотрудничества, а также цену на газ. По словам премьер-министра Беларуси Романа Головченко, президенты решили все вопросы. Скриншот Flightradar

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135W пролетал рядом с Беларусью в день визита президента России Владимира Путина в Минск. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Boeing RC-135W 19 декабря вылетел с авиабазы Милденхолл, затем самолет пролетал над польским городом Седльце, который расположен в 60 километрах от Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar. Президент России Владимир Путин был в Минске 19 декабря. Российский лидер встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Лидеры стран обсудили вопросы сотрудничества, а также цену на газ. По словам премьер-министра Беларуси Романа Головченко, президенты решили все вопросы.