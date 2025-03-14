«Позорное судилище»: в посольстве РФ отреагировали на приговор Тордену

Посольство России в Финляндии резко осудило приговор, вынесенный Окружным судом Хельсинки россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), назвав процесс «позорным судилищем». Дипломатическое представительство выразило мнение, что это решение является результатом растущей в стране «русофобии и военного психоза».
Решение финской судебной системы вызывает исключительно резкое возмущение и осуждение, прокомментировало посольство России. «Предвзятость окружного суда Хельсинки, вынесшего откровенно политизированный приговор российскому гражданину, очевидна. Позорное судилище, устроенное финским правосудием, логично вписывается в общую картину активного участия Финляндии в гибридной войне, развязанной Западом против России на Украине, является прямым следствием нагнетания в стране атмосферы русофобии и военного психоза», — сообщили РИА Новости в дипмисиии.
В Финляндии бывший командир отряда «Русич» 14 марта был приговорен к пожизненному заключению за военные преступления, совершенные на востоке Украины в 2014-2015 годах, сообщил его адвокат. В частности, Тордену инкриминируют нападения на украинские военные колонны, в результате которых погибли и были ранены десятки человек. Что известно об экс-командире «Русича» — в материале URA.RU.
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