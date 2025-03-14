«Позорное судилище»: в посольстве РФ отреагировали на приговор Тордену

Посольство РФ в Финляндии: приговор Тордену вызывает возмущение и осуждение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посольство РФ в Финляндии осудило приговор экс-командиру отряда «Русич»
Посольство РФ в Финляндии осудило приговор экс-командиру отряда «Русич» Фото:

Посольство России в Финляндии резко осудило приговор, вынесенный Окружным судом Хельсинки россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), назвав процесс «позорным судилищем». Дипломатическое представительство выразило мнение, что это решение является результатом растущей в стране «русофобии и военного психоза».

Решение финской судебной системы вызывает исключительно резкое возмущение и осуждение, прокомментировало посольство России. «Предвзятость окружного суда Хельсинки, вынесшего откровенно политизированный приговор российскому гражданину, очевидна. Позорное судилище, устроенное финским правосудием, логично вписывается в общую картину активного участия Финляндии в гибридной войне, развязанной Западом против России на Украине, является прямым следствием нагнетания в стране атмосферы русофобии и военного психоза», — сообщили РИА Новости в дипмисиии.

В Финляндии бывший командир отряда «Русич» 14 марта был приговорен к пожизненному заключению за военные преступления, совершенные на востоке Украины в 2014-2015 годах, сообщил его адвокат. В частности, Тордену инкриминируют нападения на украинские военные колонны, в результате которых погибли и были ранены десятки человек. Что известно об экс-командире «Русича» — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посольство России в Финляндии резко осудило приговор, вынесенный Окружным судом Хельсинки россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), назвав процесс «позорным судилищем». Дипломатическое представительство выразило мнение, что это решение является результатом растущей в стране «русофобии и военного психоза». Решение финской судебной системы вызывает исключительно резкое возмущение и осуждение, прокомментировало посольство России. «Предвзятость окружного суда Хельсинки, вынесшего откровенно политизированный приговор российскому гражданину, очевидна. Позорное судилище, устроенное финским правосудием, логично вписывается в общую картину активного участия Финляндии в гибридной войне, развязанной Западом против России на Украине, является прямым следствием нагнетания в стране атмосферы русофобии и военного психоза», — сообщили РИА Новости в дипмисиии. В Финляндии бывший командир отряда «Русич» 14 марта был приговорен к пожизненному заключению за военные преступления, совершенные на востоке Украины в 2014-2015 годах, сообщил его адвокат. В частности, Тордену инкриминируют нападения на украинские военные колонны, в результате которых погибли и были ранены десятки человек. Что известно об экс-командире «Русича» — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...