Генсек НАТО надеется, что конфликт на Украине закончится в этом году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рютте положительно оценил усилия стран по миру на Украине
Рютте положительно оценил усилия стран по миру на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Генсек НАТО Марк Рютте надеется, что конфликт между Украиной и Россией закончится уже в этом году. Такая оценка прозвучала после того, как президент РФ Владимир Путин согласился на временное перемирие, но с определенными условиями. 

«Да, я настроен оптимистично... с осторожным оптимизмом смотрю на этот год, но надеюсь, что это (окончание конфликта — прим. ред.) произойдет даже раньше», — заявил Марк Рютте. Его слова приводит Bloomberg

Ранее Путин заявил, что Россия согласна на перемирие, но есть условия. Главное, чтобы режим прекращения огня привел к полноценному миру и устранению первопричин конфликта. Среди них: рост русофобии на Украине, а также желание Киева вступить в НАТО. Все подробности — в материале URA.RU

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генсек НАТО Марк Рютте надеется, что конфликт между Украиной и Россией закончится уже в этом году. Такая оценка прозвучала после того, как президент РФ Владимир Путин согласился на временное перемирие, но с определенными условиями.  «Да, я настроен оптимистично... с осторожным оптимизмом смотрю на этот год, но надеюсь, что это (окончание конфликта — прим. ред.) произойдет даже раньше», — заявил Марк Рютте. Его слова приводит Bloomberg.  Ранее Путин заявил, что Россия согласна на перемирие, но есть условия. Главное, чтобы режим прекращения огня привел к полноценному миру и устранению первопричин конфликта. Среди них: рост русофобии на Украине, а также желание Киева вступить в НАТО. Все подробности — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...