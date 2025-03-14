Генсек НАТО надеется, что конфликт на Украине закончится в этом году

Генсек НАТО Марк Рютте надеется, что конфликт между Украиной и Россией закончится уже в этом году. Такая оценка прозвучала после того, как президент РФ Владимир Путин согласился на временное перемирие, но с определенными условиями.
«Да, я настроен оптимистично... с осторожным оптимизмом смотрю на этот год, но надеюсь, что это (окончание конфликта — прим. ред.) произойдет даже раньше», — заявил Марк Рютте. Его слова приводит Bloomberg.
Ранее Путин заявил, что Россия согласна на перемирие, но есть условия. Главное, чтобы режим прекращения огня привел к полноценному миру и устранению первопричин конфликта. Среди них: рост русофобии на Украине, а также желание Киева вступить в НАТО. Все подробности — в материале URA.RU.
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