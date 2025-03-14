ТАСС: сбившего людей таксиста арестовали на два месяца

Приволжский районный суд Казани принял решение арестовать на два месяца водителя такси, который 10 марта въехал на остановку, в результате чего пострадали 11 человек. Мужчину заключат под стражу на срок до 10 мая.
«Избрать в отношении Крусева Евгения Сергеевича меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 26 суток, то есть до 10 мая 2025 года», — сказал судья. Информацию об этом передает ТАСС.
Крусеву предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая нарушение Правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью, а также управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, ему инкриминируются два эпизода подделки документов.
На заседании Крусев принес свои извинения пострадавшим и их семьям. Он также признал свою вину и заявил о готовности понести наказание. «Приношу искренние извинения пострадавшим и их семьям. Вину признаю полностью, раскаиваюсь, готов понести наказание», — сказал на заседании Крусев.
В Казани 10 марта на улице Вишневского произошла авария. Водитель легкового автомобиля наехал на группу людей, которые в тот момент выходили из общественного транспорта. Пострадали 11 человек, включая одного ребенка. Суд возбудил уголовное дело.
Результаты экспертизы показали наличие в биоматериалах водителя следов амфетамина и марихуаны. Мировой суд Вахитовского района Казани назначил мужчине административный арест на 15 суток за употребление наркотических веществ.
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