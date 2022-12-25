Зюганов назвал Зеленского предателем Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предал государство, подчинившись фашистам. Такое заявление сделал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем telegram-канале после визита главы Украины в Вашингтон.
«Он [Владимир Зеленский] предал Украину, нашу общую историю, своих отцов и будущие поколения, подчинившись нацистам, бандеровцам и фашистам. Поэтому мы обязаны все сделать, чтобы это зло выкорчевать», — написал Зюганов в
Ранее Зеленский посетил Вашингтон. Там он встретился с президентом США Джо Байденом. В ходе совместной пресс-конференции Байден выразил поддержку Украине. Зеленский же поблагодарил американцев за сотрудничество.
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