Кадыров обратился к православным россиянам в Рождество

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров поздравил всех православных христиан России с Рождеством Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил всех православных христиан России с Рождеством Христовым. Политик пожелал всем мирного неба над головой и успехов в любых начинаниях.

«От всей души поздравляю православных христиан России с одним из самых значимых религиозных праздников — с Рождеством Христовым!», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни напомнил, что в России вместе проживают народы разных религий, но права каждого из них четко соблюдаются и отстаиваются. Рамзан Кадыров пожелал всем православным здоровья, мирного неба над головой, счастья, благополучия и успехов.

Ранее к россиянам обратился и президент страны Владимир Путин. Он поздравил граждан с Рождеством и отметил, что этот праздник вдохновляет людей на благородные дела.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил всех православных христиан России с Рождеством Христовым. Политик пожелал всем мирного неба над головой и успехов в любых начинаниях. «От всей души поздравляю православных христиан России с одним из самых значимых религиозных праздников — с Рождеством Христовым!», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни напомнил, что в России вместе проживают народы разных религий, но права каждого из них четко соблюдаются и отстаиваются. Рамзан Кадыров пожелал всем православным здоровья, мирного неба над головой, счастья, благополучия и успехов. Ранее к россиянам обратился и президент страны Владимир Путин. Он поздравил граждан с Рождеством и отметил, что этот праздник вдохновляет людей на благородные дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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