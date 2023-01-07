Кадыров обратился к православным россиянам в Рождество

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил всех православных христиан России с Рождеством Христовым. Политик пожелал всем мирного неба над головой и успехов в любых начинаниях.
«От всей души поздравляю православных христиан России с одним из самых значимых религиозных праздников — с Рождеством Христовым!», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни напомнил, что в России вместе проживают народы разных религий, но права каждого из них четко соблюдаются и отстаиваются. Рамзан Кадыров пожелал всем православным здоровья, мирного неба над головой, счастья, благополучия и успехов.
Ранее к россиянам обратился и президент страны Владимир Путин. Он поздравил граждан с Рождеством и отметил, что этот праздник вдохновляет людей на благородные дела.
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил всех православных христиан России с Рождеством Христовым. Политик пожелал всем мирного неба над головой и успехов в любых начинаниях. «От всей души поздравляю православных христиан России с одним из самых значимых религиозных праздников — с Рождеством Христовым!», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни напомнил, что в России вместе проживают народы разных религий, но права каждого из них четко соблюдаются и отстаиваются. Рамзан Кадыров пожелал всем православным здоровья, мирного неба над головой, счастья, благополучия и успехов. Ранее к россиянам обратился и президент страны Владимир Путин. Он поздравил граждан с Рождеством и отметил, что этот праздник вдохновляет людей на благородные дела.