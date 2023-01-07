Путин обратился к православным россиянам. Видео

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил важность роли церкви Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством и пожелал жителям страны здоровья. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость. Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья, успехов и всего наилучшего», — приводит Кремль обращение Путина.

Он отметил роль церкви в сохранении исторической памяти, воспитания молодежи и укрепления института семьи. По его словам, церковь уделяет внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в России, заботятся о нуждающихся, поддерживают участников СВО.

Путин встретил Рождество в Благовещенском соборе Кремля, он посетил богослужение в ночь с 6 на 7 января. Также православных поздравил Патриарх Кирилл, передает «Царьград». Он провел службу в кафедральном соборе храма Христа Спасителя в Москве.

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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством и пожелал жителям страны здоровья. Обращение опубликовано на сайте Кремля. «Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость. Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья, успехов и всего наилучшего», — приводит Кремль обращение Путина. Он отметил роль церкви в сохранении исторической памяти, воспитания молодежи и укрепления института семьи. По его словам, церковь уделяет внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в России, заботятся о нуждающихся, поддерживают участников СВО. Путин встретил Рождество в Благовещенском соборе Кремля, он посетил богослужение в ночь с 6 на 7 января. Также православных поздравил Патриарх Кирилл, передает «Царьград». Он провел службу в кафедральном соборе храма Христа Спасителя в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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