Путин обратился к православным россиянам. Видео

07 января 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил важность роли церкви Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством и пожелал жителям страны здоровья. Обращение опубликовано на сайте Кремля. «Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость. Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья, успехов и всего наилучшего», — приводит Кремль обращение Путина . Он отметил роль церкви в сохранении исторической памяти, воспитания молодежи и укрепления института семьи. По его словам, церковь уделяет внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в России, заботятся о нуждающихся, поддерживают участников СВО. Путин встретил Рождество в Благовещенском соборе Кремля, он посетил богослужение в ночь с 6 на 7 января. Также православных поздравил Патриарх Кирилл, передает «Царьград». Он провел службу в кафедральном соборе храма Христа Спасителя в Москве.

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством и пожелал жителям страны здоровья. Обращение опубликовано на сайте Кремля. «Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость. Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья, успехов и всего наилучшего», — приводит Кремль обращение Путина. Он отметил роль церкви в сохранении исторической памяти, воспитания молодежи и укрепления института семьи. По его словам, церковь уделяет внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в России, заботятся о нуждающихся, поддерживают участников СВО. Путин встретил Рождество в Благовещенском соборе Кремля, он посетил богослужение в ночь с 6 на 7 января. Также православных поздравил Патриарх Кирилл, передает «Царьград». Он провел службу в кафедральном соборе храма Христа Спасителя в Москве.