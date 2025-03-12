Transpetrol: Словакия готовится получать нефть по «Дружбе»

Транспортировка нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии была возобновлена. По информации компании Transpetrol, ожидается, что нефть достигнет территории страны уже сегодня вечером.
«По нашим данным, после устранения технических неполадок на нефтепроводе „Дружба“ на участке за пределами Словакии прокачка нефти в сторону нашей территории возобновлена, а поступление нефти в Словакию ожидается сегодня вечером», — сообщили в Transpetrol. Информацию приводит местная газета Denn?kN.
Прерывание поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию было вызвано техническими проблемами, произошедшими после атаки дрона ВСУ на станцию нефтепровода. Инцидент привел к временной остановке импорта российской нефти в Венгрию и Словакию. Однако быстрое устранение проблем позволило возобновить нормальное функционирование нефтепровода, который критически важен для энергетической безопасности обеих стран.
Нефтепровод «Дружба» разделяется на северную и южную ветви. Южная ветвь, обслуживающая Чехию, Словакию и Венгрию, продолжает функционировать, в то время как северная ветвь, по которой нефть шла в Польшу и Германию, не работает из-за санкций Европейского Союза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.