Юбилейный фестиваль «Кантата» пройдет в 10 регионах России

Юбилейный Международный фестиваль классической музыки «Кантата» пройдет с 12 по 15 июня 2025 года в 10 регионах страны. Об этом рассказали URA.RU организаторы фестиваля.
«V Международный фестиваль классической музыки „Кантата“ пройдет с 12 по 15 июня 2025 года. Старт фестивалю даст грандиозная Всероссийская акция, приуроченная ко Дню России, в 10 регионах нашей страны — от Калининграда до Владивостока», — говорится в сообщении.
Гостей ждут концерты под открытым небом, лекции, мастер-классы, выставка «Картина мира» и исполнение кантаты, написанной к юбилею композитора Петра Чайковского и в честь Года защитника Отечества. Также зрители смогут поучаствовать в благотворительной инициативе по сохранению архитектурного наследия региона.
В Калининградской области ежегодно проходит фестиваль «Кантата», объединяющий сотни музыкантов и деятелей искусства, на сцене которого выступают мировые звезды, такие как Юрий Башмет и Ильдар Абдразаков. Организаторами выступают правительство Калининградской области и АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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