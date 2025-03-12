Юбилейный фестиваль «Кантата» пройдет в 10 регионах России

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Открытие фестиваля «Кантаты» состоится в День России - 12 июня
Открытие фестиваля «Кантаты» состоится в День России - 12 июня Фото:

Юбилейный Международный фестиваль классической музыки «Кантата» пройдет с 12 по 15 июня 2025 года в 10 регионах страны. Об этом рассказали URA.RU организаторы фестиваля.

«V Международный фестиваль классической музыки „Кантата“ пройдет с 12 по 15 июня 2025 года. Старт фестивалю даст грандиозная Всероссийская акция, приуроченная ко Дню России, в 10 регионах нашей страны — от Калининграда до Владивостока», — говорится в сообщении. 

Гостей ждут концерты под открытым небом, лекции, мастер-классы, выставка «Картина мира» и исполнение кантаты, написанной к юбилею композитора Петра Чайковского и в честь Года защитника Отечества. Также зрители смогут поучаствовать в благотворительной инициативе по сохранению архитектурного наследия региона. 

В Калининградской области ежегодно проходит фестиваль «Кантата», объединяющий сотни музыкантов и деятелей искусства, на сцене которого выступают мировые звезды, такие как Юрий Башмет и Ильдар Абдразаков. Организаторами выступают правительство Калининградской области и АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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Юбилейный Международный фестиваль классической музыки «Кантата» пройдет с 12 по 15 июня 2025 года в 10 регионах страны. Об этом рассказали URA.RU организаторы фестиваля. «V Международный фестиваль классической музыки „Кантата“ пройдет с 12 по 15 июня 2025 года. Старт фестивалю даст грандиозная Всероссийская акция, приуроченная ко Дню России, в 10 регионах нашей страны — от Калининграда до Владивостока», — говорится в сообщении.  Гостей ждут концерты под открытым небом, лекции, мастер-классы, выставка «Картина мира» и исполнение кантаты, написанной к юбилею композитора Петра Чайковского и в честь Года защитника Отечества. Также зрители смогут поучаствовать в благотворительной инициативе по сохранению архитектурного наследия региона.  В Калининградской области ежегодно проходит фестиваль «Кантата», объединяющий сотни музыкантов и деятелей искусства, на сцене которого выступают мировые звезды, такие как Юрий Башмет и Ильдар Абдразаков. Организаторами выступают правительство Калининградской области и АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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