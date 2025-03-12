Замглавы подмосковной Дубны задержан за злоупотребление полномочиями

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Гришин занимал пост в администрации Дубны с 2022 года
Гришин занимал пост в администрации Дубны с 2022 года Фото:

Заместитель главы администрации Дубны Павел Гришин задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Заместитель главы города Дубна Павел Гришин задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время с ним проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства. Отмечается, что детали предполагаемого злоупотребления пока не раскрываются.

Павел Гришин занимал должность заместителя главы администрации города Дубна с 2022 года. До своего назначения на эту должность он был генеральным директором АО «ПТО ГХ».

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Заместитель главы администрации Дубны Павел Гришин задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. «Заместитель главы города Дубна Павел Гришин задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время с ним проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства. Отмечается, что детали предполагаемого злоупотребления пока не раскрываются. Павел Гришин занимал должность заместителя главы администрации города Дубна с 2022 года. До своего назначения на эту должность он был генеральным директором АО «ПТО ГХ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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