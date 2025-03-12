Замглавы подмосковной Дубны задержан за злоупотребление полномочиями

Заместитель главы администрации Дубны Павел Гришин задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Заместитель главы города Дубна Павел Гришин задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время с ним проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства. Отмечается, что детали предполагаемого злоупотребления пока не раскрываются.
Павел Гришин занимал должность заместителя главы администрации города Дубна с 2022 года. До своего назначения на эту должность он был генеральным директором АО «ПТО ГХ».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.