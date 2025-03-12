Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник провел экскурсию для первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко по специализированной школе №17, которая была восстановлена после обстрелов Вооруженных сил Украины. Об этом Пасечник сообщил в своих соцсетях.
«С первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Владиленовичем Кириенко посетили Северодонецк, где ознакомились с ходом ремонта специализированной школы №17», — написал глава ЛНР в своем telegram-канале. Он добавил, что ремонт школы №17, которая была повреждена в результате обстрелов ВСУ, осуществляется организацией «Единый заказчик в сфере строительства».
По словам Пасечника, в течение года заброшенное здание преобразили в современный учебный центр: восстановлены стены, кровля, заменены окна и коммуникационные системы, проведен капитальный ремонт. Обновление коснулось классов, которые оснащены современной мебелью и оборудованием, а также спортивного зала, актового зала, библиотеки и столовой. На территории школы создано футбольное поле с искусственным покрытием и спортивная площадка.
Пасечник отметил, что развитию спорта в ЛНР уделяется особое внимание. Так, в 2023 году началась масштабная реконструкция Северодонецкой спортивной школы №1. Были отремонтированы дом физкультурника, теннисные корты и павильон для летних занятий. В прошлом году для школы было приобретено новое спортивное оборудование, а в текущем ожидается поставка дополнительного в рамках программы Президентского Фонда Культурных Инициатив.
Также Пасечник и Кириенко посетили Луганскую государственную академию культуры и искусств имени Михаила Матусовского, где оценили результаты капитального ремонта. Работы проводятся с поддержкой федерального Министерства культуры: заменены окна, отремонтированы кровля и фасад здания. Они также посетили центр документального кино «Форпост», созданный при поддержке «Фонда кино». Центр оборудован монтажными комнатами, помещением для переговоров, кинозалом, кухней и современным оборудованием. Официальное открытие центра запланировано на конец этого года, и ожидается, что он станет значимой творческой площадкой для студентов академии.
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