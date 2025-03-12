Руководителя нижегородского института задержали за крупную взятку

В Нижнем Новгороде директор филиала РАНХИГС Александр Парамонов и его подчиненные задержаны по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«В Нижнем Новгороде директор филиала РАНХиГС и его подчиненные подозреваются во взяточничестве. <...> Фигуранты задержаны», — передает telegram-канал СК. Там добавили, что в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с получением взяток организованной группой в особо крупных размерах. По данным следствия, между 2019 и 2025 годами Парамонов сформировал преступное сообщество с другими должностными лицами для незаконного оформления документов об образовании и оценках. В этот период директор и его подчиненный получили от студента более одного миллиона рублей за помощь в обучении без сдачи экзаменов и получения диплома. Полученные средства были распределены между участниками группы. По местам работы и проживания двух подозреваемых проведены обыски.
Руководство нижегородского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы было возложено на Парамонова в 2019 году. До назначения на эту должность он занимал пост руководителя в дзержинском филиале учебного заведения. С 2021 года он также исполняет обязанности депутата Законодательного собрания Нижегородской области.
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