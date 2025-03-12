Украинский блогер Бабич пытается получить российское гражданство

Артур Бабич подал документы на российское гражданство
© Служба новостей «URA.RU»
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Бабич попросил не называть его украинским тиктокером
Бабич попросил не называть его украинским тиктокером Фото:

Украинский блогер Артур Бабич подал документы на российское гражданство. Об этом сообщил сам тиктокер в опубликованном видео. 

«Сам до сих пор не верю, что уже совсем скоро официально Россия будет моим домом», — заявил блогер на видео, которое он снял рядом с миграционным центром. Он также обратился к журналистам с просьбой перестать называть его украинским тиктокером.

Ранее Бабич принял решение о переезде в Россию, так как здесь он видит больше возможностей для развития своего творчества и создания контента. Бабич покинул Россию после начала конфликта на Украине и перебрался в США. В Америке он столкнулся с проблемами в общении и финансовыми трудностями. Впоследствии блогер пытался обустроить свою жизнь в Армении, однако и этот опыт оказался неудачным.

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Украинский блогер Артур Бабич подал документы на российское гражданство. Об этом сообщил сам тиктокер в опубликованном видео.  «Сам до сих пор не верю, что уже совсем скоро официально Россия будет моим домом», — заявил блогер на видео, которое он снял рядом с миграционным центром. Он также обратился к журналистам с просьбой перестать называть его украинским тиктокером. Ранее Бабич принял решение о переезде в Россию, так как здесь он видит больше возможностей для развития своего творчества и создания контента. Бабич покинул Россию после начала конфликта на Украине и перебрался в США. В Америке он столкнулся с проблемами в общении и финансовыми трудностями. Впоследствии блогер пытался обустроить свою жизнь в Армении, однако и этот опыт оказался неудачным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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