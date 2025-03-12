Украинский блогер Бабич пытается получить российское гражданство

Украинский блогер Артур Бабич подал документы на российское гражданство. Об этом сообщил сам тиктокер в опубликованном видео.
«Сам до сих пор не верю, что уже совсем скоро официально Россия будет моим домом», — заявил блогер на видео, которое он снял рядом с миграционным центром. Он также обратился к журналистам с просьбой перестать называть его украинским тиктокером.
Ранее Бабич принял решение о переезде в Россию, так как здесь он видит больше возможностей для развития своего творчества и создания контента. Бабич покинул Россию после начала конфликта на Украине и перебрался в США. В Америке он столкнулся с проблемами в общении и финансовыми трудностями. Впоследствии блогер пытался обустроить свою жизнь в Армении, однако и этот опыт оказался неудачным.
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