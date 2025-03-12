Шольц одобрил 30-дневное перемирие на Украине

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Шольц отметил, что теперь дело за решением России
Шольц отметил, что теперь дело за решением России Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал предложение о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. 

«Идея 30-дневного прекращения огня — важный и правильный шаг на пути к справедливому миру для Украины», — заявил Шольц на своей странице в соцети X. Канцлер ФРГ отметил, что теперь Россия должна дать свой ответ.

Ранее украинская сторона выразила готовность принять американское предложение о 30-дневном перемирии. Это решение было зафиксировано в совместном заявлении Киева и Вашингтона после переговоров, прошедших в Джидде, передает RT. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль тщательно анализирует все высказывания, сделанные после недавних переговоров между США и Украиной, передает RT.

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Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал предложение о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.  «Идея 30-дневного прекращения огня — важный и правильный шаг на пути к справедливому миру для Украины», — заявил Шольц на своей странице в соцети X. Канцлер ФРГ отметил, что теперь Россия должна дать свой ответ. Ранее украинская сторона выразила готовность принять американское предложение о 30-дневном перемирии. Это решение было зафиксировано в совместном заявлении Киева и Вашингтона после переговоров, прошедших в Джидде, передает RT. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль тщательно анализирует все высказывания, сделанные после недавних переговоров между США и Украиной, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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