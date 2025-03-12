МИД Украины отказывается от мирных инициатив

Киев не примет мирные договоренности, если они будут предложены в формате вроде «Минск-3» или «Ялта-2». Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
«Мы не хотим так называемого „Минска-3“ или „Ялты-2“», — передает «Интерфакс-Украина» слова Сибиги. Он отметил, что Украина нацелена на достижение стабильного и справедливого мирного урегулирования в конфликте.
По словам Сибиги, Киев не устроит только прекращение боевых действий. Кроме того, он охарактеризовал недавние переговоры в Саудовской Аравии как исторически значимые и подчеркнул, что без поддержки международных партнеров достичь решения конфликта было бы невозможно.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что США ждут от РФ рассмотрение вариантов прекращения боевых действий на территории Украины. По его словам, урегулирование конфликта на Украине возможно только путем переговоров. Он также добавил, что Вашингтон планирует сегодня инициировать контакты с Москвой.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не комментируют предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, пока не получат от США детальной информации. Песков призвал не забегать в этом вопросе вперед.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.