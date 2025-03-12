Америку ждет неприятный сюрприз при добыче минералов на Украине

При добыче редкоземельных металлов на Украине США могут столкнуться с такими проблемами, как нехватка специалистов, перебои с электричеством и бюрократические барьеры. Об этом заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
«Среди трудностей, с которыми американские компании могут столкнуться на Украине, — нехватка необходимых специалистов, перебои с подачей электроэнергии, чрезмерная бюрократия», — подчеркнул Хазанов. Его слова приводит РИА Новости.
Он также добавил, что могут возникнуть трудности с вывозом сырья по автомобильным и железным дорогам, не говоря уже про морские пути. По его словам, капитальные вложения США могут составить до 100 миллиардов долларов. Он предположил, что разработкой месторождений займется какая-либо частная американская компания, связанная с правительством или оборонным ведомством Штатов.
Лидер Украины Владимир Зеленский ранее выразил сомнения в заключении соглашения с США по разработке редкоземельных металлов, указывая на неудовлетворительные условия предложения, которые не учитывали интересы Киева. Тем не менее, переговоры продолжаются, и ожидается, что обновленное соглашение будет рассмотрено на следующей неделе.
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