В Ливане дали неутешительный прогноз Украине из-за Зеленского

Al Mayadeen: Украина не будет развиваться, пока Зеленский потакает Западу

08 января 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский ставит интересы украинцев на второе место, считают в Ливане Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Украины начнутся проблемы, если президент Владимир Зеленский продолжит действовать в интересах Запада. Такое мнение высказал обозреватель ливанского телеканала Al Mayadeen Мохаммад Аль-Джабер. «Комик, ставший главой государства, продолжит служить интересам Запада, а не интересам своей страны. Это приведет ко многим проблемам на Украине и определенно приведет к волнениям», — передает Al Mayadeen . Издание отмечает, что Зеленский войдет в историю как коррумпированный политик, поставивший интересы Запада и себя выше интересов украинцев. Целью стран Запада является не проиграть «битву» за однополярный мир. Они будут до конца поддерживать Зеленского, так как он стал для них героем, которого они должны защитить любой ценой. Автор отмечает, что это будет происходить, пока президент Украины не станет бесполезным, как другие мировые лидеры. Украина получает вооружение от Запада в ходе конфликта с Россией. Урегулированию ситуации мешает позиция президента Украины по переговорам, сообщал американский политический журнал Counterpunch. Зеленский в своем новогоднем обращении заявил о необходимости возвращения территорий. Экономист экс-советник главы государства Олег Соскин назвал его неопытным лидером, так как Зеленский верит обещаниям Запада о помощи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У Украины начнутся проблемы, если президент Владимир Зеленский продолжит действовать в интересах Запада. Такое мнение высказал обозреватель ливанского телеканала Al Mayadeen Мохаммад Аль-Джабер. «Комик, ставший главой государства, продолжит служить интересам Запада, а не интересам своей страны. Это приведет ко многим проблемам на Украине и определенно приведет к волнениям», — передает Al Mayadeen. Издание отмечает, что Зеленский войдет в историю как коррумпированный политик, поставивший интересы Запада и себя выше интересов украинцев. Целью стран Запада является не проиграть «битву» за однополярный мир. Они будут до конца поддерживать Зеленского, так как он стал для них героем, которого они должны защитить любой ценой. Автор отмечает, что это будет происходить, пока президент Украины не станет бесполезным, как другие мировые лидеры. Украина получает вооружение от Запада в ходе конфликта с Россией. Урегулированию ситуации мешает позиция президента Украины по переговорам, сообщал американский политический журнал Counterpunch. Зеленский в своем новогоднем обращении заявил о необходимости возвращения территорий. Экономист экс-советник главы государства Олег Соскин назвал его неопытным лидером, так как Зеленский верит обещаниям Запада о помощи.