Командир из ДНР: ВСУ готовят масштабное наступление под Угледаром 09 января 2023 в 17:20 Размер текста - 17 + Армия Украины готовит наступление под Угледаром, заявил командир из ДНР Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины наращивает военную мощь под Угледаром, готовясь к наступлению в этом регионе. Об этом заявил командир из ДНР. «Украинцы привели войска в полную боевую готовность. Распутица мешала обеим сторонам, техника зарывалась с башней, сейчас подморозило, и вот-вот загремит фронт», — заявил командир из ДНР комментируя ситуацию в районе Угледара. Его слова приводит telegram-канал Readovka. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года. 9 января Минобороны РФ сообщило о продвижении подразделений РФ в районе Угледара, сообщает «Федеральное агентство новостей». 31 декабря военный корреспондент Андрей Коц сообщил, что взятие Угледара перекроет трассу Мариуполь — Донецк. Армия Украины наращивает военную мощь под Угледаром, готовясь к наступлению в этом регионе. Об этом заявил командир из ДНР. «Украинцы привели войска в полную боевую готовность. Распутица мешала обеим сторонам, техника зарывалась с башней, сейчас подморозило, и вот-вот загремит фронт», — заявил командир из ДНР комментируя ситуацию в районе Угледара. Его слова приводит telegram-канал Readovka. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года. 9 января Минобороны РФ сообщило о продвижении подразделений РФ в районе Угледара, сообщает «Федеральное агентство новостей». 31 декабря военный корреспондент Андрей Коц сообщил, что взятие Угледара перекроет трассу Мариуполь — Донецк. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям