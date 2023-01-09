Командир из ДНР: ВСУ готовят масштабное наступление под Угледаром

Армия Украины наращивает военную мощь под Угледаром, готовясь к наступлению в этом регионе. Об этом заявил командир из ДНР.
«Украинцы привели войска в полную боевую готовность. Распутица мешала обеим сторонам, техника зарывалась с башней, сейчас подморозило, и вот-вот загремит фронт», — заявил командир из ДНР комментируя ситуацию в районе Угледара. Его слова приводит telegram-канал Readovka.
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года. 9 января Минобороны РФ сообщило о продвижении подразделений РФ в районе Угледара, сообщает «Федеральное агентство новостей». 31 декабря военный корреспондент Андрей Коц сообщил, что взятие Угледара перекроет трассу Мариуполь — Донецк.
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Армия Украины наращивает военную мощь под Угледаром, готовясь к наступлению в этом регионе. Об этом заявил командир из ДНР. «Украинцы привели войска в полную боевую готовность. Распутица мешала обеим сторонам, техника зарывалась с башней, сейчас подморозило, и вот-вот загремит фронт», — заявил командир из ДНР комментируя ситуацию в районе Угледара. Его слова приводит telegram-канал Readovka. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года. 9 января Минобороны РФ сообщило о продвижении подразделений РФ в районе Угледара, сообщает «Федеральное агентство новостей». 31 декабря военный корреспондент Андрей Коц сообщил, что взятие Угледара перекроет трассу Мариуполь — Донецк.