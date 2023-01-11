Отоларинголог назвал причины потери голоса в морозы

Отоларинголог Зайцев: причина потери голоса в мороз — переохлаждение гортаноглотки

11 января 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Переохлаждение гортаноглотки может вызвать потерю голоса, заявил Владимир Зайцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В морозы потерять голос можно вдыхая холодный воздух, нагружая голосовые связки, а также приобретая различные заболевания. О причинах возникновения недуга рассказал отоларинголог Владимир Зайцев. Он отметил, что в такую погоду человек часто говорит на улице, переохлаждается и, как следствие, глотает холодный воздух. «Слизистая гортаноглотки переохладилась и спровоцировала катаральный ларингит, который будет сопровождаться дисфонией (нарушение), а потом афонией, когда полностью теряется голос», — сказал Владимир Зайцев для News.ru . По его словам, с полной потерей голоса чаще всего сталкиваются актеры и певцы. Люди с такими специальностями много и эмоционально говорят, сильно нагружая голосовые связки. Причиной недуга отоларинголог назвал и различные заболевания, вроде миастении, сопровождаемой слабостью мышечного аппарата. Также отметил параличи и порезы гортани, ограничивающие подвижность голосовой складки. Эксперт упомянул и онкологические заболевания. Новообразования в гортаноглотке будут мешать ей нормально двигаться. Ранее иммунолог Людмила Лапа дала советы о том, как одеваться зимой, чтобы не замерзнуть. Она заявила, что одежда должна закрывать все уязвимые участки тела, пишут «Дни.ру».

В морозы потерять голос можно вдыхая холодный воздух, нагружая голосовые связки, а также приобретая различные заболевания. О причинах возникновения недуга рассказал отоларинголог Владимир Зайцев. Он отметил, что в такую погоду человек часто говорит на улице, переохлаждается и, как следствие, глотает холодный воздух. «Слизистая гортаноглотки переохладилась и спровоцировала катаральный ларингит, который будет сопровождаться дисфонией (нарушение), а потом афонией, когда полностью теряется голос», — сказал Владимир Зайцев для News.ru. По его словам, с полной потерей голоса чаще всего сталкиваются актеры и певцы. Люди с такими специальностями много и эмоционально говорят, сильно нагружая голосовые связки. Причиной недуга отоларинголог назвал и различные заболевания, вроде миастении, сопровождаемой слабостью мышечного аппарата. Также отметил параличи и порезы гортани, ограничивающие подвижность голосовой складки. Эксперт упомянул и онкологические заболевания. Новообразования в гортаноглотке будут мешать ей нормально двигаться. Ранее иммунолог Людмила Лапа дала советы о том, как одеваться зимой, чтобы не замерзнуть. Она заявила, что одежда должна закрывать все уязвимые участки тела, пишут «Дни.ру».