Отоларинголог назвал причины потери голоса в морозы

В морозы потерять голос можно вдыхая холодный воздух, нагружая голосовые связки, а также приобретая различные заболевания. О причинах возникновения недуга рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.
Он отметил, что в такую погоду человек часто говорит на улице, переохлаждается и, как следствие, глотает холодный воздух. «Слизистая гортаноглотки переохладилась и спровоцировала катаральный ларингит, который будет сопровождаться дисфонией (нарушение), а потом афонией, когда полностью теряется голос», — сказал Владимир Зайцев для News.ru.
По его словам, с полной потерей голоса чаще всего сталкиваются актеры и певцы. Люди с такими специальностями много и эмоционально говорят, сильно нагружая голосовые связки.
Причиной недуга отоларинголог назвал и различные заболевания, вроде миастении, сопровождаемой слабостью мышечного аппарата. Также отметил параличи и порезы гортани, ограничивающие подвижность голосовой складки. Эксперт упомянул и онкологические заболевания. Новообразования в гортаноглотке будут мешать ей нормально двигаться.
Ранее иммунолог Людмила Лапа дала советы о том, как одеваться зимой, чтобы не замерзнуть. Она заявила, что одежда должна закрывать все уязвимые участки тела, пишут «Дни.ру».
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В морозы потерять голос можно вдыхая холодный воздух, нагружая голосовые связки, а также приобретая различные заболевания. О причинах возникновения недуга рассказал отоларинголог Владимир Зайцев. Он отметил, что в такую погоду человек часто говорит на улице, переохлаждается и, как следствие, глотает холодный воздух. «Слизистая гортаноглотки переохладилась и спровоцировала катаральный ларингит, который будет сопровождаться дисфонией (нарушение), а потом афонией, когда полностью теряется голос», — сказал Владимир Зайцев для News.ru. По его словам, с полной потерей голоса чаще всего сталкиваются актеры и певцы. Люди с такими специальностями много и эмоционально говорят, сильно нагружая голосовые связки. Причиной недуга отоларинголог назвал и различные заболевания, вроде миастении, сопровождаемой слабостью мышечного аппарата. Также отметил параличи и порезы гортани, ограничивающие подвижность голосовой складки. Эксперт упомянул и онкологические заболевания. Новообразования в гортаноглотке будут мешать ей нормально двигаться. Ранее иммунолог Людмила Лапа дала советы о том, как одеваться зимой, чтобы не замерзнуть. Она заявила, что одежда должна закрывать все уязвимые участки тела, пишут «Дни.ру».