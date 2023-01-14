Актрису Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище

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Актриса Инна Чурикова будет похоронена на Троекуровском кладбище Фото:

Актриса театра и кино Инна Чурикова будет похоронена на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище Москвы», — рассказал Варшавер журналисту РИА Новости. Прощание с Чуриковой состоится 17 января в театре «Ленком».

Ранее стало известно, что актриса скончалась на 80-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье артистки, передает «Национальная служба новостей».

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Актриса театра и кино Инна Чурикова будет похоронена на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. «Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище Москвы», — рассказал Варшавер журналисту РИА Новости. Прощание с Чуриковой состоится 17 января в театре «Ленком». Ранее стало известно, что актриса скончалась на 80-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье артистки, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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