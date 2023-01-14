Актрису Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище

Актриса Инна Чурикова будет похоронена на Троекуровском кладбище
Актриса театра и кино Инна Чурикова будет похоронена на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
«Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище Москвы», — рассказал Варшавер журналисту РИА Новости. Прощание с Чуриковой состоится 17 января в театре «Ленком».
Ранее стало известно, что актриса скончалась на 80-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье артистки, передает «Национальная служба новостей».
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