НМ ДНР: поставки ракет от США повлекут новые удары Украины по своим домам

Новый военный пакет помощи от США Украине включает в себя ракеты Sea Sparrow. Данный тип ракет не является надежным, так как не исключает возможность удара по близлежащим объектам, например, жилым домам. Об этом заявили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.
«С зенитными ракетами RIM-7 Sea Sparrow ситуация очень непростая. Пока украинская ПВО умудряется регулярно поражать жилые кварталы стандартными, давно отработанными советскими комплексами», — заявил представитель Народной милиции в разговоре с ТАСС. Он уточняет, что проблемы с этой ракетой связаны с тем, что она модернизировалась для морских сражений. Однако использование Sea Sparrow в боях на суше может привести к неточностям с попаданием в цель.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 15 ноября на территории Польши упали две украинские ракеты. Информацию об ошибке ВСУ признал официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Запуск ракет был направлен на отражение атаки ВС России, передает «Утро Ру». Кроме того, 15 января ракета упала на жилой дом в Днепре из-за работы украинской ПВО.
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Новый военный пакет помощи от США Украине включает в себя ракеты Sea Sparrow. Данный тип ракет не является надежным, так как не исключает возможность удара по близлежащим объектам, например, жилым домам. Об этом заявили в Народной милиции Донецкой Народной Республики. «С зенитными ракетами RIM-7 Sea Sparrow ситуация очень непростая. Пока украинская ПВО умудряется регулярно поражать жилые кварталы стандартными, давно отработанными советскими комплексами», — заявил представитель Народной милиции в разговоре с ТАСС. Он уточняет, что проблемы с этой ракетой связаны с тем, что она модернизировалась для морских сражений. Однако использование Sea Sparrow в боях на суше может привести к неточностям с попаданием в цель. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 15 ноября на территории Польши упали две украинские ракеты. Информацию об ошибке ВСУ признал официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Запуск ракет был направлен на отражение атаки ВС России, передает «Утро Ру». Кроме того, 15 января ракета упала на жилой дом в Днепре из-за работы украинской ПВО.