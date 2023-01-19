Работу иноагентов в РФ будет контролировать государство

Деятельность иноагентов в России будет контролировать государство. Соответствующее постановление уже утверждено премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
«Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемое положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов», — говорится в постановлении, утвержденном Михаилом Мишустиным. Оно опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Само положение, также размещенное на портале, состоит из 58 пунктов. Как указано в документе, он разработан для пресечения нарушений иноагентами требований соответствующего российского законодательства. А состоит положение из четырех разделов: общие положения, методы осуществления госконтроля, меры правового регулирования по его результатам, а также обжалование решений.
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Деятельность иноагентов в России будет контролировать государство. Соответствующее постановление уже утверждено премьер-министром России Михаилом Мишустиным. «Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемое положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов», — говорится в постановлении, утвержденном Михаилом Мишустиным. Оно опубликовано на интернет-портале правовой информации. Само положение, также размещенное на портале, состоит из 58 пунктов. Как указано в документе, он разработан для пресечения нарушений иноагентами требований соответствующего российского законодательства. А состоит положение из четырех разделов: общие положения, методы осуществления госконтроля, меры правового регулирования по его результатам, а также обжалование решений.