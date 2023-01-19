Работу иноагентов в РФ будет контролировать государство

19 января 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

Государство будет следить за работой иноагентов в России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Деятельность иноагентов в России будет контролировать государство. Соответствующее постановление уже утверждено премьер-министром России Михаилом Мишустиным. «Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемое положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов», — говорится в постановлении , утвержденном Михаилом Мишустиным. Оно опубликовано на интернет-портале правовой информации. Само положение, также размещенное на портале , состоит из 58 пунктов. Как указано в документе, он разработан для пресечения нарушений иноагентами требований соответствующего российского законодательства. А состоит положение из четырех разделов: общие положения, методы осуществления госконтроля, меры правового регулирования по его результатам, а также обжалование решений.

Деятельность иноагентов в России будет контролировать государство. Соответствующее постановление уже утверждено премьер-министром России Михаилом Мишустиным. «Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемое положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов», — говорится в постановлении, утвержденном Михаилом Мишустиным. Оно опубликовано на интернет-портале правовой информации. Само положение, также размещенное на портале, состоит из 58 пунктов. Как указано в документе, он разработан для пресечения нарушений иноагентами требований соответствующего российского законодательства. А состоит положение из четырех разделов: общие положения, методы осуществления госконтроля, меры правового регулирования по его результатам, а также обжалование решений.