Боррель озвучил мнение МИД Германии по поставкам танков Leopard ВСУ

Боррель: в МИД Германии подтвердили, что Берлин не блокирует поставки танков ВСУ

23 января 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Германия и США не могут решить, кто первый должен отправить танки на Украину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Германия не блокирует поставки третьими странами танков Leopard Украине. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседании Совета МИД стран ЕС. «Министр иностранных дел Германии, как и раньше, заявила, что Германия не блокирует экспорт. Другие страны, которые хотят этот делать, могут экспортировать свои танки Leopard», — сказал Жозеп Боррель на пресс-конференции, запись которой выложена в YouTube. В минувшее воскресенье министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать поставкам Киеву танков Leopard, если их решат осуществлять третьи страны. До этого канцлер Германии Олаф Шольц уклонился от конкретного ответа о готовности страны поставлять танки на Украину. При этом Германия настаивала на том, чтобы первые танки на Украину пришли из США. Вашингтон хотел обратного, из-за чего страны поссорились.

Германия не блокирует поставки третьими странами танков Leopard Украине. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседании Совета МИД стран ЕС. «Министр иностранных дел Германии, как и раньше, заявила, что Германия не блокирует экспорт. Другие страны, которые хотят этот делать, могут экспортировать свои танки Leopard», — сказал Жозеп Боррель на пресс-конференции, запись которой выложена в YouTube. В минувшее воскресенье министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать поставкам Киеву танков Leopard, если их решат осуществлять третьи страны. До этого канцлер Германии Олаф Шольц уклонился от конкретного ответа о готовности страны поставлять танки на Украину. При этом Германия настаивала на том, чтобы первые танки на Украину пришли из США. Вашингтон хотел обратного, из-за чего страны поссорились.