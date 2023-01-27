27 января 2023

В подмосковном Красногорске крупный пожар. Видео

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Площадь пожара составила — 2100 квадратных километров Фото:

В подмосковном Красногорске загорелось нежилое здание. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

«27.01.2023 в 23.15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Красногорск, 65 км МКАД, деревня Раздоры», — сообщается на официальном сайте ведомства. На месте работает 27 единиц техники, 87 человек, в том числе от МЧС РФ 16 единиц техники, всего задействовано 54 человека.

По данным РИА Новости, горит склад по всей площади — 2100 квадратных километров. Внутри одноэтажного склада — стройматериалы.

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В подмосковном Красногорске загорелось нежилое здание. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области. «27.01.2023 в 23.15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Красногорск, 65 км МКАД, деревня Раздоры», — сообщается на официальном сайте ведомства. На месте работает 27 единиц техники, 87 человек, в том числе от МЧС РФ 16 единиц техники, всего задействовано 54 человека. По данным РИА Новости, горит склад по всей площади — 2100 квадратных километров. Внутри одноэтажного склада — стройматериалы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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