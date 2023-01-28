NYT: Запад готовится к смене тактики на Украине

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Запад планирует сменить курс с поставок Украине танков на бронетехнику, сообщает The New York Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада планируют сосредоточиться на отправке бронетехники и артиллерийских орудий Украине вместо танков. Об этом американской газете The New York Times рассказал эксперт по России в CNA, политический аналитик Майкл Кофман.

«Наиболее важными частями пакета являются боевые бронированные машины, артиллерия и высокоточные боеприпасы. Небольшое количество обещанных танков является наименее значительной частью будущих поставок», — рассказал Кофман газете.

В материале также уточняется, что страны Запада планируют создать особые курсы для обучения украинских солдат. Это обучение нужно для того, чтобы ВСУ могли использовать новые типы вооружений.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 25 января в Bloomberg сообщили, что в грядущем пакете военной помощи США передадут Украине 31 танк Abrams.

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Страны Запада планируют сосредоточиться на отправке бронетехники и артиллерийских орудий Украине вместо танков. Об этом американской газете The New York Times рассказал эксперт по России в CNA, политический аналитик Майкл Кофман. «Наиболее важными частями пакета являются боевые бронированные машины, артиллерия и высокоточные боеприпасы. Небольшое количество обещанных танков является наименее значительной частью будущих поставок», — рассказал Кофман газете. В материале также уточняется, что страны Запада планируют создать особые курсы для обучения украинских солдат. Это обучение нужно для того, чтобы ВСУ могли использовать новые типы вооружений. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 25 января в Bloomberg сообщили, что в грядущем пакете военной помощи США передадут Украине 31 танк Abrams.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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