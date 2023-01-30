Советник главы ДНР: Киев усиливает боевые группировки в Артемовске и Угледаре. Видео 30 января 2023 в 19:26 Размер текста - 17 + Ян Гагин рассказал о стягивании войск ВСУ в район Угледара и Бахмута Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия концентрируется в районе Бахмута (Артемовска) и Угледара. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Украина старается удержать Артемовск: поставляют боекомплект, усиливают личный состав. Такая же ситуация и в Угледаре. Украина старается бросить как можно больше военнослужащих, чтобы удержать эти два города», — сказал Ян Гагин журналисту агентства ТАСС. Он сообщил, что ВСУ пытаются сохранить контроль над этими городами. В Министерстве обороны РФ рассказали, что ВС РФ заняла выгодные рубежи в районе Угледара. Также было нанесено поражение танковой бригаде ВСУ на этом участке, передает RT. Украинская армия концентрируется в районе Бахмута (Артемовска) и Угледара. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Украина старается удержать Артемовск: поставляют боекомплект, усиливают личный состав. Такая же ситуация и в Угледаре. Украина старается бросить как можно больше военнослужащих, чтобы удержать эти два города», — сказал Ян Гагин журналисту агентства ТАСС. Он сообщил, что ВСУ пытаются сохранить контроль над этими городами. В Министерстве обороны РФ рассказали, что ВС РФ заняла выгодные рубежи в районе Угледара. Также было нанесено поражение танковой бригаде ВСУ на этом участке, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям