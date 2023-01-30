Ян Гагин рассказал о стягивании войск ВСУ в район Угледара и Бахмута
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия концентрируется в районе Бахмута (Артемовска) и Угледара. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«Украина старается удержать Артемовск: поставляют боекомплект, усиливают личный состав. Такая же ситуация и в Угледаре. Украина старается бросить как можно больше военнослужащих, чтобы удержать эти два города», — сказал Ян Гагин журналисту агентства ТАСС. Он сообщил, что ВСУ пытаются сохранить контроль над этими городами.
В Министерстве обороны РФ рассказали, что ВС РФ заняла выгодные рубежи в районе Угледара. Также было нанесено поражение танковой бригаде ВСУ на этом участке, передает RT.
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