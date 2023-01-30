Советник главы ДНР: Киев усиливает боевые группировки в Артемовске и Угледаре. Видео

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Официальный сайт президента Украины. Москва, армия, техника, украина, честь, парад, танк, ВСУ, военный
Ян Гагин рассказал о стягивании войск ВСУ в район Угледара и Бахмута Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия концентрируется в районе Бахмута (Артемовска) и Угледара. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Украина старается удержать Артемовск: поставляют боекомплект, усиливают личный состав. Такая же ситуация и в Угледаре. Украина старается бросить как можно больше военнослужащих, чтобы удержать эти два города», — сказал Ян Гагин журналисту агентства ТАСС. Он сообщил, что ВСУ пытаются сохранить контроль над этими городами.

В Министерстве обороны РФ рассказали, что ВС РФ заняла выгодные рубежи в районе Угледара. Также было нанесено поражение танковой бригаде ВСУ на этом участке, передает RT.

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Украинская армия концентрируется в районе Бахмута (Артемовска) и Угледара. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Украина старается удержать Артемовск: поставляют боекомплект, усиливают личный состав. Такая же ситуация и в Угледаре. Украина старается бросить как можно больше военнослужащих, чтобы удержать эти два города», — сказал Ян Гагин журналисту агентства ТАСС. Он сообщил, что ВСУ пытаются сохранить контроль над этими городами. В Министерстве обороны РФ рассказали, что ВС РФ заняла выгодные рубежи в районе Угледара. Также было нанесено поражение танковой бригаде ВСУ на этом участке, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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