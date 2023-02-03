Захарова уличила Борреля во вранье по поводу переговоров с Россией

Мария Захарова: глава дипломатии ЕС Боррель говорит неправду

03 февраля 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что глава дипломатии ЕС говорит неправду Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорит неправду по поводу того, что у России «нет политической воли» для мирных переговоров относительно конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что РФ всегда открыта к переговорам, но на «приемлемых условиях». «Ж.Боррель в привычной для него манере говорит неправду. Хотим напомнить, что Россия неоднократно, на всех площадках и на разных уровнях повторяла об открытости к переговорам по урегулированию конфликта на Украине без предварительных и неприемлемых условий, но именно Украина по приказу извне переговоры покинула», — ответила представитель МИД России Мария Захарова на вопрос СМИ относительно заявлений Борреля. Ответ опубликован в официальном telegram-канале МИД России. Она также отметила, что, мо ее мнению, призыв Борреля предоставить Киеву «средства» означает продолжение поставок военной техники. «Иными словами, это инвестиция в затягивание конфликта, а не в поиск невоенного решения», — высказалась Захарова. Ранее глава дипломатии ЕС Боррель заявлял об открытой позиции Европы к переговорам по поводу конфликта на Украине. Он отметил, что за последние месяцы страны Запада увеличили поставки военной техники на Украину, потому что «не увидели со стороны России желания прекратить боевые действия», передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорит неправду по поводу того, что у России «нет политической воли» для мирных переговоров относительно конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что РФ всегда открыта к переговорам, но на «приемлемых условиях». «Ж.Боррель в привычной для него манере говорит неправду. Хотим напомнить, что Россия неоднократно, на всех площадках и на разных уровнях повторяла об открытости к переговорам по урегулированию конфликта на Украине без предварительных и неприемлемых условий, но именно Украина по приказу извне переговоры покинула», — ответила представитель МИД России Мария Захарова на вопрос СМИ относительно заявлений Борреля. Ответ опубликован в официальном telegram-канале МИД России. Она также отметила, что, мо ее мнению, призыв Борреля предоставить Киеву «средства» означает продолжение поставок военной техники. «Иными словами, это инвестиция в затягивание конфликта, а не в поиск невоенного решения», — высказалась Захарова. Ранее глава дипломатии ЕС Боррель заявлял об открытой позиции Европы к переговорам по поводу конфликта на Украине. Он отметил, что за последние месяцы страны Запада увеличили поставки военной техники на Украину, потому что «не увидели со стороны России желания прекратить боевые действия», передает телеканал 360.