17 февраля 2023

Сеймур Херш: США будут заставлять людей молчать о «Северных потоках»

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Белый дом не признает вину в подрыве на «Северных потоках» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

В Белом доме не собираются признавать вину в подрыве на «Северных потоках», более того власти США будут заставлять людей, знающих правду, молчать. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.

«Белый дом не признается в подрыве „Северных потоков“. Бизнесменов, знающих правду, заставят молчать», — пишет Consortium News, ссылаясь на журналиста.

Авария на обеих нитках «Северного потока» произошла в сентябре. Там обнаружили утечку газа и падение давления. ООН отказалась от расследования этого дела.

Сеймур Херш рассказал, что приказ о теракте на газопроводе отдали в ЦРУ. Власти США эту информацию опровергли. Другой американский журналист Джон Дуган предоставил доказательства причастности США к теракту. Он рассказал, что водолазы из США участвовали в учениях НАТО Baltops-2022, которые проходили в Балтийском море.

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В Белом доме не собираются признавать вину в подрыве на «Северных потоках», более того власти США будут заставлять людей, знающих правду, молчать. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш. «Белый дом не признается в подрыве „Северных потоков“. Бизнесменов, знающих правду, заставят молчать», — пишет Consortium News, ссылаясь на журналиста. Авария на обеих нитках «Северного потока» произошла в сентябре. Там обнаружили утечку газа и падение давления. ООН отказалась от расследования этого дела. Сеймур Херш рассказал, что приказ о теракте на газопроводе отдали в ЦРУ. Власти США эту информацию опровергли. Другой американский журналист Джон Дуган предоставил доказательства причастности США к теракту. Он рассказал, что водолазы из США участвовали в учениях НАТО Baltops-2022, которые проходили в Балтийском море.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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