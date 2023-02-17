Сеймур Херш: США будут заставлять людей молчать о «Северных потоках»

В Белом доме не собираются признавать вину в подрыве на «Северных потоках», более того власти США будут заставлять людей, знающих правду, молчать. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.
«Белый дом не признается в подрыве „Северных потоков“. Бизнесменов, знающих правду, заставят молчать», — пишет
Авария на обеих нитках «Северного потока» произошла в сентябре. Там обнаружили утечку газа и падение давления. ООН отказалась от расследования этого дела.
Сеймур Херш рассказал, что приказ о теракте на газопроводе отдали в ЦРУ. Власти США эту информацию опровергли. Другой американский журналист Джон Дуган предоставил доказательства причастности США к теракту. Он рассказал, что водолазы из США участвовали в учениях НАТО Baltops-2022, которые проходили в Балтийском море.
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