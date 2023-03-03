03 марта 2023

Байден обратился через Лаврова к Путину с важной просьбой

Байден через Лаврова попросил Путина возобновить участие РФ в ДСНВ
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден испугался приостановки РФ в ДСНВ Фото:

Президент США Джо Байден дал указание госсекретарю Энтони Блинкену лично встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы через него передать российскому лидеру Владимиру Путину просьбу возобновить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает заведующий кафедрой политологии Российского экономического университета Андрей Кошкин.

«Разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Нью-Дели состоялся, поскольку решение Москвы по ДСНВ „серьезно напугало“ Вашингтон. Президент США Джо Байден захотел передать российскому лидеру Владимиру Путину просьбу не останавливать участие в документе», — высказал свое мнение Андрей Кошкин. Его слова передает ТАСС.

Ранее Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ. В Кремле заявили, что послание российского лидера к парламентариям стало чувствительной информацией для Запада. Президент США Джо Байден назвал большой ошибкой решение России приостановить участие в ДСНВ, об этом сообщает «Национальная служба новостей».

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Президент США Джо Байден дал указание госсекретарю Энтони Блинкену лично встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы через него передать российскому лидеру Владимиру Путину просьбу возобновить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает заведующий кафедрой политологии Российского экономического университета Андрей Кошкин. «Разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Нью-Дели состоялся, поскольку решение Москвы по ДСНВ „серьезно напугало“ Вашингтон. Президент США Джо Байден захотел передать российскому лидеру Владимиру Путину просьбу не останавливать участие в документе», — высказал свое мнение Андрей Кошкин. Его слова передает ТАСС. Ранее Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ. В Кремле заявили, что послание российского лидера к парламентариям стало чувствительной информацией для Запада. Президент США Джо Байден назвал большой ошибкой решение России приостановить участие в ДСНВ, об этом сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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