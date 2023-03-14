Депутат Госдумы Гусев предложил гасить ипотеку семьям с детьми

14 марта 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили новые меры борьбы с демографической ямой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российским семьям с появлением пятого ребенка государство должно полностью гасить ипотеку, чтобы преодолеть демографический кризис в стране. С третьего ребенка же предлагается субсидировать 100% кредита на жилье. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госудумы по контролю (фракция «Справедливая Россия-За Правду») Дмитрий Гусев. «Мер материнского капитала для решения жилищного вопроса уже недостаточно, поэтому мы предлагаем с третьего ребенка субсидировать 100% по ипотеке. С четвертого компенсировать 50% ипотеки. С пятого — полностью гасить ипотеку за государственный счет», — сказал Дмитрий Гусев. Также, отметил парламентарий, подготовлен законопроект, который позволит матерям получать больше пенсионного стажа в декрете. «Обязательно нужно платить матерям пенсию за время, которое они провели в отпуске по уходу за ребенком. Сейчас только полтора года из установленных законом трех лет декретного отпуска идет в зачет страхового пенсионного стажа. Это неправильно. Мы будем это менять», — уточнил политик. «Ко всем этим мерам следует отнестись как к инвестициям в будущее, в сохранение и преумножение России, а не как каким-то затратам из госбюджета, — обозначил Дмитрий Гусев. — Эти затраты очень быстро начнут окупаться ростом потребления домохозяйств и новыми поступлениями в бюджет», — заключил депутат Гусев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российским семьям с появлением пятого ребенка государство должно полностью гасить ипотеку, чтобы преодолеть демографический кризис в стране. С третьего ребенка же предлагается субсидировать 100% кредита на жилье. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госудумы по контролю (фракция «Справедливая Россия-За Правду») Дмитрий Гусев. «Мер материнского капитала для решения жилищного вопроса уже недостаточно, поэтому мы предлагаем с третьего ребенка субсидировать 100% по ипотеке. С четвертого компенсировать 50% ипотеки. С пятого — полностью гасить ипотеку за государственный счет», — сказал Дмитрий Гусев. Также, отметил парламентарий, подготовлен законопроект, который позволит матерям получать больше пенсионного стажа в декрете. «Обязательно нужно платить матерям пенсию за время, которое они провели в отпуске по уходу за ребенком. Сейчас только полтора года из установленных законом трех лет декретного отпуска идет в зачет страхового пенсионного стажа. Это неправильно. Мы будем это менять», — уточнил политик. «Ко всем этим мерам следует отнестись как к инвестициям в будущее, в сохранение и преумножение России, а не как каким-то затратам из госбюджета, — обозначил Дмитрий Гусев. — Эти затраты очень быстро начнут окупаться ростом потребления домохозяйств и новыми поступлениями в бюджет», — заключил депутат Гусев.