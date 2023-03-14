Германия, Дания и Швеция отказались сотрудничать с РФ по «Северным потокам»

Власти Германии, Дании и Швеции без объяснения причин отвергли сотрудничество с Россией по расследованию подрыва на «Северных потоках». Об этом говорится в письме постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи.
«Власти Дании, Германии и Швеции отвергли без каких-либо удовлетворительных объяснений все предложения о сотрудничестве по установлению исполнителей атак на трубопроводы». — подчеркнул Василий Небензя, передает ТАСС. Письмо было отправлено генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также членам Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.
Подрывы газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Ранее Россия распространила переписку с Данией, Швецией и Германией по расследованию теракта.
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