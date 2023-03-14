Россия рассекретила переписку о расследовании подрыва «Северных потоков»

14 марта 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Полянский рассказал об обнародовании переписок о расследовании теракта на «Северных потоках» Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Россия распространила переписку с Данией, Швецией и Германией по расследованию теракта на «Северных потоках». Об этом заявил первый зам постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «В рамках усилий по продвижению проекта резолюции СБ ООН по созданию под эгидой ООН международной комиссии по расследованию диверсии на „Северных потоках“ мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА ООН копию нашей переписки с Данией, Швецией и Германией по их соответствующим национальным расследованиям», — рассказал Дмитрий Полянский в своем telegram-канале. Он сообщил, что обнародованная переписка доказывает, что Москву не информируют о ходе расследований должным образом. Диверсия на «Северных потоках» была совершена в ночь на 26 сентября 2022 года. Всего на нитках газопровода было обнаружено четыре взрыва. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал независимое расследование, доказывающее причастность к теракту властей США. Позднее в СМИ стали появляться сообщения о том, что подрывы совершены проукраинскими силами. Россия пытается инициировать независимое расследование подрывов в ООН. Страны Запада не поддерживают работу над резолюцией по созданию соответствующей рабочей группы, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия распространила переписку с Данией, Швецией и Германией по расследованию теракта на «Северных потоках». Об этом заявил первый зам постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «В рамках усилий по продвижению проекта резолюции СБ ООН по созданию под эгидой ООН международной комиссии по расследованию диверсии на „Северных потоках“ мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА ООН копию нашей переписки с Данией, Швецией и Германией по их соответствующим национальным расследованиям», — рассказал Дмитрий Полянский в своем telegram-канале. Он сообщил, что обнародованная переписка доказывает, что Москву не информируют о ходе расследований должным образом. Диверсия на «Северных потоках» была совершена в ночь на 26 сентября 2022 года. Всего на нитках газопровода было обнаружено четыре взрыва. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал независимое расследование, доказывающее причастность к теракту властей США. Позднее в СМИ стали появляться сообщения о том, что подрывы совершены проукраинскими силами. Россия пытается инициировать независимое расследование подрывов в ООН. Страны Запада не поддерживают работу над резолюцией по созданию соответствующей рабочей группы, передает RT.