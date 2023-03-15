Отставной генерал ФСБ раскрыл, как украинские агенты работают в России

Украинские пособники делятся на агентов влияния и на тех, кто совершает диверсионные акции на территории России. Среди них могут быть как украинские граждане, так и россияне. Об этом заявил генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.
«Этих людей можно разделить на две группы. Первая — граждане, которые выполняют функцию агентов влияния через действие — поджигают машины, военкоматы и распространяют разного рода антироссийские тезисы. […] Вторая группа — те, чьими руками Украина пытается действовать на территории РФ», — рассказал Александр Михайлов изданию NEWS.ru. Он отметил, что представителями обеих групп могут быть не только маргиналы, но и системные люди, в том числе представители правоохранительных органов.
Украина обладает «солидной базой» для вербовки на территории России, считает бывший сотрудник ФСБ Михаил Трепашкин. «У Украины наверняка еще сохранилась советская школа разведки и контрразведки, плюс, скорее всего, они пользуются наработками США и других стран, которые их поддерживают», — рассказал он.
Украинского шпиона задержали в ЛНР. В результате его действий ВСУ нанесли удар по промышленному объекту, передает RT. Верховный суд ЛНР приговорил шпиона к 19 годам лишения свободы.
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