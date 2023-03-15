Аксенов обратился к осуждающим российскую спецоперацию

Аксенов призвал осуждающих СВО на Украине уехать из России

16 марта 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Сергей Аксенов обратился с предложением к несогласным с проводимой спецоперацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Люди, которые не согласны с проводимой спецоперацией на Украине, должны уехать из России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Если не нравится Россия, некомфортно — откажись от всех мер поддержки, сдай паспорт, (возьми) гражданство другой страны, это справедливо. <…> И в мирной жизни, вернувшись из другой страны, никто из них на страну работать не будет. Это будет тормоз, внутренняя «пятая колонна», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Миллет». Он уверен, что люди, осуждающие спецоперацию, не должны оставаться в России. Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Основными целями российских военных, со слов президента России Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее в Астраханской области у границы с Казахстаном задержали мужчину, пытавшегося выехать на Украину с целью воевать на стороне вооруженных формирований Киева против российской армии. Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил вернуть смертную казнь для предателей России.

Люди, которые не согласны с проводимой спецоперацией на Украине, должны уехать из России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Если не нравится Россия, некомфортно — откажись от всех мер поддержки, сдай паспорт, (возьми) гражданство другой страны, это справедливо. <…> И в мирной жизни, вернувшись из другой страны, никто из них на страну работать не будет. Это будет тормоз, внутренняя «пятая колонна», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Миллет». Он уверен, что люди, осуждающие спецоперацию, не должны оставаться в России. Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Основными целями российских военных, со слов президента России Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее в Астраханской области у границы с Казахстаном задержали мужчину, пытавшегося выехать на Украину с целью воевать на стороне вооруженных формирований Киева против российской армии. Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил вернуть смертную казнь для предателей России.