15 марта 2023

Аксенов обратился к осуждающим российскую спецоперацию

Аксенов призвал осуждающих СВО на Украине уехать из России
© Служба новостей «URA.RU»
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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, аксенов сергей, портрет, пмэф-2016
Сергей Аксенов обратился с предложением к несогласным с проводимой спецоперацией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Люди, которые не согласны с проводимой спецоперацией на Украине, должны уехать из России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Если не нравится Россия, некомфортно — откажись от всех мер поддержки, сдай паспорт, (возьми) гражданство другой страны, это справедливо. <…> И в мирной жизни, вернувшись из другой страны, никто из них на страну работать не будет. Это будет тормоз, внутренняя «пятая колонна», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Миллет». Он уверен, что люди, осуждающие спецоперацию, не должны оставаться в России.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Основными целями российских военных, со слов президента России Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее в Астраханской области у границы с Казахстаном задержали мужчину, пытавшегося выехать на Украину с целью воевать на стороне вооруженных формирований Киева против российской армии. Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил вернуть смертную казнь для предателей России.

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Люди, которые не согласны с проводимой спецоперацией на Украине, должны уехать из России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Если не нравится Россия, некомфортно — откажись от всех мер поддержки, сдай паспорт, (возьми) гражданство другой страны, это справедливо. <…> И в мирной жизни, вернувшись из другой страны, никто из них на страну работать не будет. Это будет тормоз, внутренняя «пятая колонна», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Миллет». Он уверен, что люди, осуждающие спецоперацию, не должны оставаться в России. Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Основными целями российских военных, со слов президента России Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее в Астраханской области у границы с Казахстаном задержали мужчину, пытавшегося выехать на Украину с целью воевать на стороне вооруженных формирований Киева против российской армии. Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил вернуть смертную казнь для предателей России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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