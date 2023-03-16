Путин ответил пословицей на санкции Запада

Владимир Путин оценил пословицей санкции Запада против России
Санкции Запада против России напоминают пословицу про яму. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Ситуация с санкциями против РФ напоминает пословицу «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. <…> Нам пророчили спад потребсектора, но Запад сейчас предлагает своим жителям вместо салатов репу. Хороший продукт., но за ней им придется обратиться к нам», — сказал Путин.
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