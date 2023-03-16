Путин ответил пословицей на санкции Запада

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин оценил пословицей санкции Запада против России Фото:

Санкции Запада против России напоминают пословицу про яму. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Ситуация с санкциями против РФ напоминает пословицу «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. <…> Нам пророчили спад потребсектора, но Запад сейчас предлагает своим жителям вместо салатов репу. Хороший продукт., но за ней им придется обратиться к нам», — сказал Путин.

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Санкции Запада против России напоминают пословицу про яму. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Ситуация с санкциями против РФ напоминает пословицу «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. <…> Нам пророчили спад потребсектора, но Запад сейчас предлагает своим жителям вместо салатов репу. Хороший продукт., но за ней им придется обратиться к нам», — сказал Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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