30 марта 2023

Парламент Турции одобрил вступление Финляндии в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, нато, финляндия, флаг, швеция, stock
Парламент Турции провел голосование во время заседания генеральной ассамблеи Меджлиса Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Парламент Турции одобрил вступление Финляндии в НАТО. Голосование прошло во время заседания генеральной ассамблеи Меджлиса, в ходе которого был рассмотрен законопроект о ратификации протокола о вступлении, сообщили корреспонденты.

«Законопроект об утверждении протокола о вступлении Финляндии в НАТО был принят на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции», — передает информацию телеканал CNN Turk. Таким образом, Финляндия получила юридические основания для полноправного вступления в альянс.

Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление в состав НАТО 18 мая 2022 года. Изначально против расширения альянса выступала Турция. Однако позже президент страны Рэджеп Эрдоган заявил, что власти готовы к проведению голосования в парламенте по поводу одобрения членства Финляндии в НАТО. Накануне финский президент Саули Ниинисте, заявил, что Финляндия может в течение недели вступить в НАТО и стать ее полноценным членом благодаря тому, что ее заявку ратифицирует Турция.

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Парламент Турции одобрил вступление Финляндии в НАТО. Голосование прошло во время заседания генеральной ассамблеи Меджлиса, в ходе которого был рассмотрен законопроект о ратификации протокола о вступлении, сообщили корреспонденты. «Законопроект об утверждении протокола о вступлении Финляндии в НАТО был принят на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции», — передает информацию телеканал CNN Turk. Таким образом, Финляндия получила юридические основания для полноправного вступления в альянс. Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление в состав НАТО 18 мая 2022 года. Изначально против расширения альянса выступала Турция. Однако позже президент страны Рэджеп Эрдоган заявил, что власти готовы к проведению голосования в парламенте по поводу одобрения членства Финляндии в НАТО. Накануне финский президент Саули Ниинисте, заявил, что Финляндия может в течение недели вступить в НАТО и стать ее полноценным членом благодаря тому, что ее заявку ратифицирует Турция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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