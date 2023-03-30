Парламент Турции одобрил вступление Финляндии в НАТО

31 марта 2023 в 02:05 Размер текста - 17 +

Парламент Турции провел голосование во время заседания генеральной ассамблеи Меджлиса Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Парламент Турции одобрил вступление Финляндии в НАТО. Голосование прошло во время заседания генеральной ассамблеи Меджлиса, в ходе которого был рассмотрен законопроект о ратификации протокола о вступлении, сообщили корреспонденты. «Законопроект об утверждении протокола о вступлении Финляндии в НАТО был принят на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции», — передает информацию телеканал CNN Turk. Таким образом, Финляндия получила юридические основания для полноправного вступления в альянс. Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление в состав НАТО 18 мая 2022 года. Изначально против расширения альянса выступала Турция. Однако позже президент страны Рэджеп Эрдоган заявил, что власти готовы к проведению голосования в парламенте по поводу одобрения членства Финляндии в НАТО. Накануне финский президент Саули Ниинисте, заявил, что Финляндия может в течение недели вступить в НАТО и стать ее полноценным членом благодаря тому, что ее заявку ратифицирует Турция.

Парламент Турции одобрил вступление Финляндии в НАТО. Голосование прошло во время заседания генеральной ассамблеи Меджлиса, в ходе которого был рассмотрен законопроект о ратификации протокола о вступлении, сообщили корреспонденты. «Законопроект об утверждении протокола о вступлении Финляндии в НАТО был принят на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции», — передает информацию телеканал CNN Turk. Таким образом, Финляндия получила юридические основания для полноправного вступления в альянс. Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление в состав НАТО 18 мая 2022 года. Изначально против расширения альянса выступала Турция. Однако позже президент страны Рэджеп Эрдоган заявил, что власти готовы к проведению голосования в парламенте по поводу одобрения членства Финляндии в НАТО. Накануне финский президент Саули Ниинисте, заявил, что Финляндия может в течение недели вступить в НАТО и стать ее полноценным членом благодаря тому, что ее заявку ратифицирует Турция.