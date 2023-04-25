Россия начала атаковать ВСУ танками Т-14 «Армата»: главное к вечеру 25 апреля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия, разное, архив. Пермь, увз, танк армата
Танк Т-14 «Армата» в зоне СВО проведет обкатку в боевых условиях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия стала задействовать танки Т-14 «Армата» в ходе атак на позиции украинской армии. URA.RU приводит главные новости к вечеру 25 апреля.

  • Военнослужащие ВС РФ стали использовать новейшие танки Т-14 «Армата» для обстрела позиций ВСУ. Эта боевая машина может быть использована для противодействия западным танкам Leopard 2A6 и Challenger, но реальной причиной нахождения «Арматы» в зоне СВО является стремление к обкатке в боевых условиях.
  • Британия отправила тысячу комплектов снарядов для Challenger 2 на Украину, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. В Министерстве обороны Соединенного Королевства заявили, что они не отслеживают места задействования таких боеприпасов силами ВСУ.
  • В ДНР вынесли приговор морпеху ВСУ Андрею Петренко за убийство мирного жителя в Мариуполе. Военнослужащему вынесено наказание в виде 22 лет лишения свободы строгого режима.
  • Штурмовики ВСУ Су-25 предприняли неудачную попытку атаки на позиции российской армии под Херсоном. Один из штурмовиков оказался сбит, другой улетел в обратном направлении.
  • За последние сутки в Белгородской области были предприняты десять атак украинских дронов. Целями беспилотников были электроподстанция и средства наблюдения.
  • Воздушно-десантные войска и авиация ВС РФ пресекла попытки ВСУ перебросить в Бахмут (Артемовск) свежие резервы. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает Пятый канал.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия стала задействовать танки Т-14 «Армата» в ходе атак на позиции украинской армии. URA.RU приводит главные новости к вечеру 25 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...