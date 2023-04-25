Россия начала атаковать ВСУ танками Т-14 «Армата»: главное к вечеру 25 апреля

Танк Т-14 «Армата» в зоне СВО проведет обкатку в боевых условиях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия стала задействовать танки Т-14 «Армата» в ходе атак на позиции украинской армии. URA.RU приводит главные новости к вечеру 25 апреля.
- Военнослужащие ВС РФ стали использовать новейшие танки Т-14 «Армата» для обстрела позиций ВСУ. Эта боевая машина может быть использована для противодействия западным танкам Leopard 2A6 и Challenger, но реальной причиной нахождения «Арматы» в зоне СВО является стремление к обкатке в боевых условиях.
- Британия отправила тысячу комплектов снарядов для Challenger 2 на Украину, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. В Министерстве обороны Соединенного Королевства заявили, что они не отслеживают места задействования таких боеприпасов силами ВСУ.
- В ДНР вынесли приговор морпеху ВСУ Андрею Петренко за убийство мирного жителя в Мариуполе. Военнослужащему вынесено наказание в виде 22 лет лишения свободы строгого режима.
- Штурмовики ВСУ Су-25 предприняли неудачную попытку атаки на позиции российской армии под Херсоном. Один из штурмовиков оказался сбит, другой улетел в обратном направлении.
- За последние сутки в Белгородской области были предприняты десять атак украинских дронов. Целями беспилотников были электроподстанция и средства наблюдения.
- Воздушно-десантные войска и авиация ВС РФ пресекла попытки ВСУ перебросить в Бахмут (Артемовск) свежие резервы. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает Пятый канал.
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