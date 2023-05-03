Белый дом: США не поощряют Украину в нанесении ударов по территории РФ

03 мая 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

Администрация Соединенных Штатов утверждает, что не поощряет киевские власти к нанесению ударов по российской территории Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина В Вашингтоне утверждают, что не поощряют власти Киева к нанесению ударов по России. Об этом заявили представители Белого дома. «США не поощряют Украину в нанесении ударов по территории России», — заявили в Белом доме в Twitter, отвечая на вопрос о причастности Киева к атаке дронов на Кремль. Эту же информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «С самого начала этого конфликта США, безусловно, не поощряют, не предоставляют возможности и не позволяют Украине наносить удары за пределами своих границ», — ответила она. «Хочу быть чрезвычайно осторожной в данном вопросе. На самом деле, сейчас еще слишком рано говорить», — заявила Жан-Пьер. В ночь на 3 мая украинские БПЛА совершили попытку атаки на Кремль. Оба аппарата были выведены из строя в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что атака была попыткой покушения на президента России Владимира Путина. Глава страны не пострадал. Он на данный момент находится в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

В Вашингтоне утверждают, что не поощряют власти Киева к нанесению ударов по России. Об этом заявили представители Белого дома. «США не поощряют Украину в нанесении ударов по территории России», — заявили в Белом доме в Twitter, отвечая на вопрос о причастности Киева к атаке дронов на Кремль. Эту же информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «С самого начала этого конфликта США, безусловно, не поощряют, не предоставляют возможности и не позволяют Украине наносить удары за пределами своих границ», — ответила она. «Хочу быть чрезвычайно осторожной в данном вопросе. На самом деле, сейчас еще слишком рано говорить», — заявила Жан-Пьер. В ночь на 3 мая украинские БПЛА совершили попытку атаки на Кремль. Оба аппарата были выведены из строя в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что атака была попыткой покушения на президента России Владимира Путина. Глава страны не пострадал. Он на данный момент находится в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.