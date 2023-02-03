ВСУ нанесли удар по Брянской области

Губернатор Богомаз: системы ПВО сбили четыре ракеты в Брянской области
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Российская система ПВО отразила четыре украинских ракеты в Брянской области, сообщил Александр Богомаз Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия нанесла удар по Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что сработала система ПВО.

«Сегодня в 5 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Система противовоздушной обороны отразила четыре ракеты. В результате обстрела никто не пострадал.

Ранее в Брянской области от обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя. Всего за все время в области пострадало 22 человека, передает «Национальное агентство новостей».

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Украинская армия нанесла удар по Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что сработала система ПВО. «Сегодня в 5 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Система противовоздушной обороны отразила четыре ракеты. В результате обстрела никто не пострадал. Ранее в Брянской области от обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя. Всего за все время в области пострадало 22 человека, передает «Национальное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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