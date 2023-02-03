ВСУ нанесли удар по Брянской области

Губернатор Богомаз: системы ПВО сбили четыре ракеты в Брянской области

03 февраля 2023 в 08:13 Размер текста - 17 +

Российская система ПВО отразила четыре украинских ракеты в Брянской области, сообщил Александр Богомаз Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия нанесла удар по Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что сработала система ПВО. «Сегодня в 5 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Система противовоздушной обороны отразила четыре ракеты. В результате обстрела никто не пострадал. Ранее в Брянской области от обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя. Всего за все время в области пострадало 22 человека, передает «Национальное агентство новостей».

Украинская армия нанесла удар по Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что сработала система ПВО. «Сегодня в 5 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Система противовоздушной обороны отразила четыре ракеты. В результате обстрела никто не пострадал. Ранее в Брянской области от обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя. Всего за все время в области пострадало 22 человека, передает «Национальное агентство новостей».