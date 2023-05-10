SHOT: под Калугой 9 мая сбили два неустановленных объекта

В Калужской области в районе деревни Мехово было сбито два беспилотника при помощи ПВО 9 мая. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Сработало ПВО под Калугой 9 мая. Прредварительно, около 10:30 были сбиты два неустановленных объекта в районе деревни Мехово», — говорится telegram-канале.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию губернатора Калужской области для подтверждения информации. Ответ ожидается
Если человек заметил в воздухе беспилотник, то он должен снять его на видео и срочно вызвать сотрудников правоохранительных органов. При наличии видео или фото правоохранительные органы не обвинят гражданина в ложном вызове. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников.
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