SHOT: под Калугой 9 мая сбили два неустановленных объекта

10 мая 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

ПВО над Калугой сбило два беспилотника Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ В Калужской области в районе деревни Мехово было сбито два беспилотника при помощи ПВО 9 мая. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Сработало ПВО под Калугой 9 мая. Прредварительно, около 10:30 были сбиты два неустановленных объекта в районе деревни Мехово», — говорится telegram-канале. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию губернатора Калужской области для подтверждения информации. Ответ ожидается Если человек заметил в воздухе беспилотник, то он должен снять его на видео и срочно вызвать сотрудников правоохранительных органов. При наличии видео или фото правоохранительные органы не обвинят гражданина в ложном вызове. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников.

В Калужской области в районе деревни Мехово было сбито два беспилотника при помощи ПВО 9 мая. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Сработало ПВО под Калугой 9 мая. Прредварительно, около 10:30 были сбиты два неустановленных объекта в районе деревни Мехово», — говорится telegram-канале. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию губернатора Калужской области для подтверждения информации. Ответ ожидается Если человек заметил в воздухе беспилотник, то он должен снять его на видео и срочно вызвать сотрудников правоохранительных органов. При наличии видео или фото правоохранительные органы не обвинят гражданина в ложном вызове. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников.