SHOT: под Калугой 9 мая сбили два неустановленных объекта

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, стрельба, пво, stock, сбойка
ПВО над Калугой сбило два беспилотника Фото:

В Калужской области в районе деревни Мехово было сбито два беспилотника при помощи ПВО 9 мая. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Сработало ПВО под Калугой 9 мая. Прредварительно, около 10:30 были сбиты два неустановленных объекта в районе деревни Мехово», — говорится telegram-канале.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию губернатора Калужской области для подтверждения информации. Ответ ожидается

Если человек заметил в воздухе беспилотник, то он должен снять его на видео и срочно вызвать сотрудников правоохранительных органов. При наличии видео или фото правоохранительные органы не обвинят гражданина в ложном вызове. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников.

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В Калужской области в районе деревни Мехово было сбито два беспилотника при помощи ПВО 9 мая. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Сработало ПВО под Калугой 9 мая. Прредварительно, около 10:30 были сбиты два неустановленных объекта в районе деревни Мехово», — говорится telegram-канале. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию губернатора Калужской области для подтверждения информации. Ответ ожидается Если человек заметил в воздухе беспилотник, то он должен снять его на видео и срочно вызвать сотрудников правоохранительных органов. При наличии видео или фото правоохранительные органы не обвинят гражданина в ложном вызове. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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