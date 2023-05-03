В Кремле категорично высказались о расширении зерновой сделки

Формат зерновой сделки не будет расширяться, заявил Песков
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Россия не планирует расширять формат участников зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Нет», — ответил Песков на вопрос про расширение формата участников зерновой сделки за счет стран, которые заинтересованы в зерне из России. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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