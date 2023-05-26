26 мая 2023

Правозащитник Барака высмеял конфуз Зеленского во время выступления в Японии

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Американец считает, что Зеленский оконфузился во время выступления в Японии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Японии оконфузился, сравнив разбомбленную американцами Хиросиму с Артемовском. Об этом сообщил правозащитник Аджаму Барака.

«Этот Зеленский такой клоун, кто-то должен напомнить ему, что это США напрасно разрушили Хиросиму. Их принесли в жертву как демонстрационный проект, также как сегодня приносят в жертву интересы США украинцев», — написал Барака в соцсетях.

Ранее Аджаму Барака заявлял, что Зеленский не появляется в Киеве из-за страха после атаки на Кремль. Барака считает, что Зеленский боится ответа от России.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Японии оконфузился, сравнив разбомбленную американцами Хиросиму с Артемовском. Об этом сообщил правозащитник Аджаму Барака. «Этот Зеленский такой клоун, кто-то должен напомнить ему, что это США напрасно разрушили Хиросиму. Их принесли в жертву как демонстрационный проект, также как сегодня приносят в жертву интересы США украинцев», — написал Барака в соцсетях. Ранее Аджаму Барака заявлял, что Зеленский не появляется в Киеве из-за страха после атаки на Кремль. Барака считает, что Зеленский боится ответа от России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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