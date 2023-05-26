Американец считает, что Зеленский оконфузился во время выступления в Японии
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Японии оконфузился, сравнив разбомбленную американцами Хиросиму с Артемовском. Об этом сообщил правозащитник Аджаму Барака.
«Этот Зеленский такой клоун, кто-то должен напомнить ему, что это США напрасно разрушили Хиросиму. Их принесли в жертву как демонстрационный проект, также как сегодня приносят в жертву интересы США украинцев», — написал Барака в соцсетях.
Ранее Аджаму Барака заявлял, что Зеленский не появляется в Киеве из-за страха после атаки на Кремль. Барака считает, что Зеленский боится ответа от России.
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