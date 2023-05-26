Правозащитник Барака высмеял конфуз Зеленского во время выступления в Японии

26 мая 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Американец считает, что Зеленский оконфузился во время выступления в Японии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Японии оконфузился, сравнив разбомбленную американцами Хиросиму с Артемовском. Об этом сообщил правозащитник Аджаму Барака. «Этот Зеленский такой клоун, кто-то должен напомнить ему, что это США напрасно разрушили Хиросиму. Их принесли в жертву как демонстрационный проект, также как сегодня приносят в жертву интересы США украинцев», — написал Барака в соцсетях. Ранее Аджаму Барака заявлял, что Зеленский не появляется в Киеве из-за страха после атаки на Кремль. Барака считает, что Зеленский боится ответа от России.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Японии оконфузился, сравнив разбомбленную американцами Хиросиму с Артемовском. Об этом сообщил правозащитник Аджаму Барака. «Этот Зеленский такой клоун, кто-то должен напомнить ему, что это США напрасно разрушили Хиросиму. Их принесли в жертву как демонстрационный проект, также как сегодня приносят в жертву интересы США украинцев», — написал Барака в соцсетях. Ранее Аджаму Барака заявлял, что Зеленский не появляется в Киеве из-за страха после атаки на Кремль. Барака считает, что Зеленский боится ответа от России.