Ставропольский губернатор похвастался Путину, что его картошка лучше белорусской

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Клипарт. Сток Сайт президента России
Владимир Владимиров пообещал привезти Владимиру Путину картошку Фото:

Картошка в Ставропольском крае вкуснее и лучше, чем в Беларуси. Об этом рассказал губернатор края Владимир Владимиров президенту России Владимиру Путину.

«Нет, лучше [картошка]», — ответил Владимиров на вопрос Путина о сравнении картошки из России и Беларуси. Трансляция встречи проходила на телеканале «Россия 24». Также губернатор пообещал привезти президенту картошку, чтобы тот удостоверился в ее качестве.

По словам Владимирова, качество картошки в РФ обусловлено хорошей глиной. Однако губернатор добавил, что картошке «есть, куда развиваться».

Ранее президент призывал вкладывать деньги в сельское хозяйство России. «Эти деньги можно очень хорошо зарабатывать, приумножать в сельском хозяйстве», — рассказывал Путин.

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Картошка в Ставропольском крае вкуснее и лучше, чем в Беларуси. Об этом рассказал губернатор края Владимир Владимиров президенту России Владимиру Путину. «Нет, лучше [картошка]», — ответил Владимиров на вопрос Путина о сравнении картошки из России и Беларуси. Трансляция встречи проходила на телеканале «Россия 24». Также губернатор пообещал привезти президенту картошку, чтобы тот удостоверился в ее качестве. По словам Владимирова, качество картошки в РФ обусловлено хорошей глиной. Однако губернатор добавил, что картошке «есть, куда развиваться». Ранее президент призывал вкладывать деньги в сельское хозяйство России. «Эти деньги можно очень хорошо зарабатывать, приумножать в сельском хозяйстве», — рассказывал Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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