Ставропольский губернатор похвастался Путину, что его картошка лучше белорусской

Картошка в Ставропольском крае вкуснее и лучше, чем в Беларуси. Об этом рассказал губернатор края Владимир Владимиров президенту России Владимиру Путину.
«Нет, лучше [картошка]», — ответил Владимиров на вопрос Путина о сравнении картошки из России и Беларуси. Трансляция встречи проходила на телеканале «Россия 24». Также губернатор пообещал привезти президенту картошку, чтобы тот удостоверился в ее качестве.
По словам Владимирова, качество картошки в РФ обусловлено хорошей глиной. Однако губернатор добавил, что картошке «есть, куда развиваться».
Ранее президент призывал вкладывать деньги в сельское хозяйство России. «Эти деньги можно очень хорошо зарабатывать, приумножать в сельском хозяйстве», — рассказывал Путин.
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