Ставропольский губернатор похвастался Путину, что его картошка лучше белорусской 06 июля 2023 в 17:12 Размер текста - 17 + Владимир Владимиров пообещал привезти Владимиру Путину картошку Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Картошка в Ставропольском крае вкуснее и лучше, чем в Беларуси. Об этом рассказал губернатор края Владимир Владимиров президенту России Владимиру Путину. «Нет, лучше [картошка]», — ответил Владимиров на вопрос Путина о сравнении картошки из России и Беларуси. Трансляция встречи проходила на телеканале «Россия 24». Также губернатор пообещал привезти президенту картошку, чтобы тот удостоверился в ее качестве. По словам Владимирова, качество картошки в РФ обусловлено хорошей глиной. Однако губернатор добавил, что картошке «есть, куда развиваться». Ранее президент призывал вкладывать деньги в сельское хозяйство России. «Эти деньги можно очень хорошо зарабатывать, приумножать в сельском хозяйстве», — рассказывал Путин. Картошка в Ставропольском крае вкуснее и лучше, чем в Беларуси. Об этом рассказал губернатор края Владимир Владимиров президенту России Владимиру Путину. «Нет, лучше [картошка]», — ответил Владимиров на вопрос Путина о сравнении картошки из России и Беларуси. Трансляция встречи проходила на телеканале «Россия 24». Также губернатор пообещал привезти президенту картошку, чтобы тот удостоверился в ее качестве. По словам Владимирова, качество картошки в РФ обусловлено хорошей глиной. Однако губернатор добавил, что картошке «есть, куда развиваться». Ранее президент призывал вкладывать деньги в сельское хозяйство России. «Эти деньги можно очень хорошо зарабатывать, приумножать в сельском хозяйстве», — рассказывал Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям