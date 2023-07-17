Блинкен: Запад будет искать способ торговать без зерновой сделки

18 июля 2023 в 00:00 Размер текста - 17 +

Блинкен отметил, что экспорт продовольствия без РФ будет затруднителен Фото: Official White House / Adam Schultz Запад совместно с Украиной поищут возможности экспорта продовольствия в условиях прекращения зерновой сделки. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. «Украинцы и мы <…> посмотрим, имеются ли какие-то другие варианты действий. В отсутствие (зерновой сделки — прим. URA.RU) мы посмотрим, что еще можно сделать, чтобы найти способы доставлять украинское продовольствие на мировой рынок», — сообщил Блинкен в ходе брифинга для журналистов. госсекретарь также отметил, что без России реализовать подобные замыслы будет трудно. Зерновая сделка была прекращена 17 июля по инициативе Москвы, о чем рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на продолжение экспорта зерна без участия России, передает RT.

Запад совместно с Украиной поищут возможности экспорта продовольствия в условиях прекращения зерновой сделки. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. «Украинцы и мы <…> посмотрим, имеются ли какие-то другие варианты действий. В отсутствие (зерновой сделки — прим. URA.RU) мы посмотрим, что еще можно сделать, чтобы найти способы доставлять украинское продовольствие на мировой рынок», — сообщил Блинкен в ходе брифинга для журналистов. госсекретарь также отметил, что без России реализовать подобные замыслы будет трудно. Зерновая сделка была прекращена 17 июля по инициативе Москвы, о чем рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на продолжение экспорта зерна без участия России, передает RT.