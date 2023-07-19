МВД России показало видео задержания администраторов популярных telegram-каналов, которые подозреваются в вымогательстве. Кадры ведомство опубликовало в своих соцсетях.
«Они подозреваются в вымогательстве, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере», — сказано в
Как пишет ведомство, подозреваемые распространяли под видом новостных сообщений ложную информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций. За удаление такой информации они требовали деньги. Полицейскими проведены обыски, а следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство).
Подозреваемых заключили под стражу. По telegram-канала Shot, МВД задерживало администраторов telegram-канала «Кремлевская прачка». Другие источники связывают задержанных с telegram-каналом «Незыгарь».
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