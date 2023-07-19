МВД показало кадры задержания администраторов популярных telegram-каналов. Видео

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, преступник, антитеррор, собр, наручники, задержание, криминал, кто, контр-террористическая операция
На задержанных завели дело по статье «Вымогательство» Фото:

МВД России показало видео задержания администраторов популярных telegram-каналов, которые подозреваются в вымогательстве. Кадры ведомство опубликовало в своих соцсетях.

«Они подозреваются в вымогательстве, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере», — сказано в telegram-канале МВД. Там отмечено, что задержано двое жителей Москвы.

Как пишет ведомство, подозреваемые распространяли под видом новостных сообщений ложную информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций. За удаление такой информации они требовали деньги. Полицейскими проведены обыски, а следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

Подозреваемых заключили под стражу. По telegram-канала Shot, МВД задерживало администраторов telegram-канала «Кремлевская прачка». Другие источники связывают задержанных с telegram-каналом «Незыгарь».

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МВД России показало видео задержания администраторов популярных telegram-каналов, которые подозреваются в вымогательстве. Кадры ведомство опубликовало в своих соцсетях. «Они подозреваются в вымогательстве, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере», — сказано в telegram-канале МВД. Там отмечено, что задержано двое жителей Москвы. Как пишет ведомство, подозреваемые распространяли под видом новостных сообщений ложную информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций. За удаление такой информации они требовали деньги. Полицейскими проведены обыски, а следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Подозреваемых заключили под стражу. По telegram-канала Shot, МВД задерживало администраторов telegram-канала «Кремлевская прачка». Другие источники связывают задержанных с telegram-каналом «Незыгарь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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